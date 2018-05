Bordet: "La situación económica del país nos obliga a redoblar esfuerzos"

Gobernadores del PJ se reunieron para debatir sobre las tarifas de los servicios públicos y otros temas que preocupan al país. Situación económica actual y suba del dólar En diálogo con Elonce TV, Gustavo Bordet aseguró que "estamos realmente muy preocupados por la situación económica y variables que no están respondiendo de manera apropiada. Formamos parte de las decisiones que impactan y afectan sobre la provincia. Esto nos obliga a redoblar el esfuerzo, estamos trabajando fuertemente para lograr el equilibrio financiero en la provincia y estamos avanzando muchísimo".



Explicó que "se nos abren varias luces amarillas para estar en alerta y estar trabajando para ir sobre una situación que nos preocupa mucho".



Asimismo, manifestó que "hay un marco que se combina con esto, con la inflación que no baja, la devaluación que se da por la suba del dólar. Es un combo de variables económicas que están afectando desfavorablemente. También hay incidencia de variables externas, como la suba de la tasa de EE.UU. Todo esto está afectando notablemente la economía argentina y peligra que se pueda resentir la economía provincial. Si bien venimos bien, recuperándonos, esto nos obliga a redoblar esfuerzos". Suba de tarifas Sobre la suba de tarifas, dijo que "históricamente esta definición ha sido facultad del gobierno nacional y además deben hacerse cargo del aumento tarifario que dieron. Corresponde que el gobierno nacional tome cuenta del precio que tienen las tarifas y de la forma que está afectando". Paritarias estatales y docentes "Se está avanzando en las propuestas salariales, mejorando las ofertas en la medida de nuestras posibilidades. Tiene que ver con el fino equilibrio entre que no se deteriore el salario real de nuestros trabajadores y acompañe la inflación, como así también por otro lado ser muy precavidos con los recursos provinciales. Esto nos permite pagar los sueldos los primeros cinco días del mes, tener previsibilidad en el cronograma de pago y nos permite adquirir nuevas herramientas, hacer obra pública. Es necesario este equilibrio", agregó. Elonce.com