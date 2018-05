CGT: "El deterioro social y laboral hace inviable la política económica"

Al menos por unos instantes, la intrincada interna de la CGT quedó relegada por la coyuntura. Como no sucedía desde el 6 de abril de 2017, cuando la central activó su primer paro general contra la gestión de Mauricio Macri, el triunvirato de mando cosechó hoy respaldo para avanzar en un documento común para rechazar el "aumento desproporcionado" de las tarifas y el proyecto oficial que "degrada las condiciones laborales", en relación a la iniciativa laboral que fue enviada el viernes pasado al Congreso.

Además, la central obrera pidió corregir el rumbo económico. "El creciente deterioro de la situación social y laboral de los trabajadores hace inviable la política económica", dice uno de los fragmentos del comunicado que se acordó hoy en la sede de Azopardo 802.



El comunicado completo de la CGT



El aumento desmedido e irrazonable de las tarifas de los servicios públicos puso al descubierto el deterioro sostenido de los ingresos de los trabajadores argentinos.

El creciente nivel inflacionario, que lejos de apaciguarse hoy parece superar incluso el del año anterior, provoca el aumento desmesurado de los alimentos y productos de primera necesidad, erosiona el poder adquisitivo de los salarios y se retroalimenta con el valor de los servicios públicos.

Resulta imprescindible restablecer una relación permanente entre el valor de los salarios y el de los servicios públicos.



La vulnerabilidad de la economía nacional, jaqueada por el alto nivel de endeudamiento externo, la falta de inversiones externas y locales, las altas tasas de interés que estimulan la especulación financiera, la innecesaria importación de bienes manufacturados y de materias primas que afectan decididamente a la industria nacional, la permanente fuga de capitales y la errática política cambiaria, tienen graves consecuencias sobre la situación social y laboral de los trabajadores.



La falta de un programa nacional de infraestructura básica, de agua potable, de servicios sanitarios, de viviendas populares, de transporte público y de seguridad ciudadana, afecta esencialmente a los trabajadores y a los sectores más vulnerables.

Si el programa económico del Gobierno no pone el eje en el aspecto social, no será posible revertir la desigualdad y atender las necesidades de los sectores más desprotegidos.



Ante tanta incertidumbre económica y social el gobierno impulsa nuevamente reformas laborales que disminuyen las indemnizaciones por despido y socavan el orden público laboral a favor de los empresarios volviendo más desiguales la relaciones laborales.

Rechazamos las modificaciones a la legislación laboral que atentan contra los derechos individuales de los trabajadores y disminuyen las indemnizaciones laborales.



La Confederación General del Trabajo de la República Argentina reitera que el creciente deterioro de la situación social y laboral de los trabajadores, hace inviable la política económica.

Reclamamos enfáticamente la corrección de las políticas públicas en relación a las tarifas de todos los servicios públicos, (que afectan esencialmente a trabajadores y PYMES) el intento de modificar la legislación laboral, que se atienda con urgencia las necesidades largamente postergadas de los jubilados y los trabajadores sin trabajo, el restablecimiento de los programas sanitarios y las políticas de protección económica a la sobreviviente industria nacional.