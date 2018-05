Video: Comenzó el debate por el aumento del boleto en el transporte urbano de Paraná

Este jueves se realizó la primera reunión de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Paraná para analizar el pedido de aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros.Vale recordar que hay tres proyectos que tuvieron ingreso para su tratamiento: El primero de ellos, autoría del Departamento Ejecutivo, prevé elevar el precio del boleto general a 13,50 y un ajuste del 10 por ciento, desde el 1º de julio venidero.El bloque de "Una - Frente Renovador" propone el incremento escalonado de la tarifa propuesta; en tanto que la bancada del "Frente para la Victoria" plantea la emergencia tarifaria del transporte público de pasajeros por el término de 12 meses, suspendiendo durante ese lapso todo aumento en el precio del boleto.De esta primera reunión participaron, además de concejales, los integrantes del Órgano de Control del "Sistema Integral del Transporte Urbano" (Situ) y el Defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Garay.Tras la misma,dialogó con los protagonistas.La viceintendenta, Josefina Etienot indicó que se diagramaron las próximas reuniones de la Comisión, y adelantó que se convocaría a una sesión especial para el 28 del corriente para tratar en forma exclusiva el tema del transporte y el aumento del boleto.Por su parte, los concejales del Frente para la Victoria, Estefanía Cora, David Cáceres y Enrique Ríos señalaron que quieren saber "cómo llega el Ejecutivo a un precio de 13,50 pesos, vinimos a buscar esa respuesta pero no la conseguimos". Vale recordar que el FpV propone congelar tarifas por 12 meses "para poder construir la mejor herramienta del aumento que ellos quieren proponer y con el cual nosotros no estamos de acuerdo", dijo Cora.En tanto que el Defensor del Pueblo, manifestó que "la mayor queja no pasa por el aumento del boleto en sí, el cual es excesivo, sino que pasa por el mal servicio". Y destacó el ámbito de discusión, "es novedoso y correcto".Finalmente, el contador Reinaldo Zamero, que integra el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU), explicó que presentaron "una tarifa media que en verdad es un punto de referencia para la tarifa plana, a partir de la cual se definen los boletos".