Docente reclamó por atrasos en el pago de la escolaridad a su hijo discapacitado

Felipe Blanco es docente de escuelas primarias y secundarias de Paraná, y ante Elonce TV reclamó por "una situación que afecta a muchos docentes", según dijo.



"Con la liquidación del mes de febrero, a todos los que tenemos hijos escolarizados nos corresponde que se nos abone un monto por ayuda escolar. Es decir, que debería haberse pagado en los primeros días de marzo. Con mucha paciencia, hice el reclamo por las vías correspondientes, en marzo, y la respuesta que me dieron fue que se iba a pagar por planilla complementaria en ese mes, pero no se pagó", explicó Blanco.



El hombre tiene un hijo discapacitado por un retraso madurativo, por lo cual, percibe doble escolarización. "Un monto menor a los 1.000 pesos", indicó.



"Más allá del monto que se nos pague, no hay una transparencia en los informes", denunció, al tiempo que reclamó por "veracidad y transparencia" en las liquidaciones, ya que según se le indicó: "Aún no hay fecha de pago".



"Fui nuevamente a reclamar en abril y ahí, la misma persona de Ajustes y Liquidaciones que me atendió, dijo que si no se había cumplido con el pago por complementaria, ya no sabía qué había pasado y que me tomaba nuevamente el reclamo", rememoró Blanco. Y continuó: "Esperé un mes y fui a reclamar de nuevo. La misma persona que me había atendido en marzo y en abril, me dijo que el trámite por el reclamo, al igual que el de muchos docentes, fue recibido pero que no hay ningún tipo de respuesta por parte del gobierno".



El docente reveló que los inconvenientes con las liquidaciones, "es una situación que se repitió el año pasado" y de acuerdo a lo que rememoró, una de las repuestas que recibió fue que hubo "errores de sistema".



"No es justo", sentenció Blanco. "No es una queja más y tengo un fuerte respeto por el sindicato que nos representa, pero hoy decidí hacer el reclamo en forma personal y para que tal vez, al tomar estado púbico, las autoridades puedan tomar decisiones al respecto, porque ya estamos cansados de explicaciones", argumentó. Elonce.com