"El gobierno nacional fija las tarifas", dijeron gobernadores del PJ

Política Avanza en Diputados el proyecto para frenar subas de tarifas

El titular del Ejecutivo de Salta, Juan Manuel Urtubey, remarcó en declaraciones a radio La Red que "es un disparate total pretender congelar o retrotraer las tarifas" y sostuvo que "bajar el IVA para sostener esto tampoco es una solución".En tanto, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, precisó que "la fijación de las tarifas de generación de energía eléctrica y de gas natural es responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional" y agregó que "no corresponde sancionar ninguna ley en el Congreso"."Los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación. Lo que sí hacemos quienes tenemos responsabilidades de gobierno es cuidar a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad", indicó Schiaretti en su cuenta de Twitter.Bordet ratificó que su gobierno reducirá cargas impositivas, aunque aclaró que ese cargo provincial es destinado exclusivamente a un fondo para obras energéticas, y que propondrá a los municipios tomar similar actitud con los impuestos locales incluidos en las facturas."En la Argentina, las tarifas de luz y de gas natural son responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional, no de los gobiernos provinciales ni del Congreso. En la provincia se puede reducir el fondo de desarrollo energético, que es el porcentaje de la factura de luz destinado a obras energéticas", señaló el mandatario entrerriano, aunque aclaró que en ese caso "no se podrá seguir con el ritmo de obras".Bordet sostuvo que habló "en más de una oportunidad de un esfuerzo compartido" y afirmó que harán "todo lo posible por reducir los efectos del incremento de tarifas en los sectores más postergados y en aquellas Pymes que ya no pueden sostenerse"."Son muchos los entrerrianos afectados en su economía familiar y que no pueden hacer frente a los incrementos", afirmó.Por último, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, coincidió con sus pares al señalar que "el tema tarifas es potestad exclusiva del Gobierno Nacional, por lo tanto las Provincias no deben invadir en una competencia a la que no pertenecen"."Nosotros como espacio opositor a la Nación y, coherentes con esa línea, no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio al Presupuesto que ya fue sancionado oportunamente, y por otro lado un retroceso en materia de recursos fiscales para las provincias, como lo es la reducción del IVA en servicios públicos. No creemos que esa sea una solución viable", remarcó Passalacqua en declaraciones radiales.