Trabajadores del Senasa realizan paro activo con permanencia en las oficianas

Política Confirmaron 543 despidos y cesantías en Agroindustria y en el Senasa

Trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) iniciaron ayer un paro activo con permanencia en la sede central de Paseo Colón al 300, en la Ciudad de Buenos Aires y otros edificios, en rechazo de más de 200 despidos."Tras concentrarnos frente a la casa central de 13 a 15.30, decidimos en asamblea iniciar un paro activo y la ocupación del edificio, hasta el viernes próximo", dijo a Télam la secretaria gremial de ATE Senasa Capital, Karina Maloberti.La referente señaló que "permanecerán" hasta el viernes en la sede central y que delegados de diversas provincias presentes en la asamblea anticiparon que se sumarán al paro activo con ocupación de oficinas en los centros regionales."Tomamos esta posición como consecuencia de la situación de acefalía" en el Senasa, "por la ausencia desde hace días de su presidente, Ricardo Negri y de otras autoridades".Desde el organismo, confirmaron a Télam que las medidas de fuerza de ATE afectan algunas áreas concretas de la operación cotidiana, pero no la totalidad.Por caso, ejemplificaron que hoy está funcionando "el comercio exterior, con cierta demora, pero funciona. Lo mismo sucede con el movimiento de animales".Por otra parte, allegados a las autoridades del organismo salieron a cuestionar a ex funcionarios del Senasa que se mostraron preocupados por el rumbo del organismo. "Los mismos que no hicieron nada para evitar que el organismo esté como esté, ahora se preocupan", revelaron.En los últimos días fueron despedidos 543 trabajadores del área de Agroindustria, de los cuales 213 del Senasa.Maloberti dijo que "en la lucha contra los despidos en el Senasa, además de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) participan el gremio de profesionales Apumag y delegados de base de Upcn", el otro sindicato de empleados públicos."ATE Nacional apoya nuestro paro activo y la movilización que haremos mañana a las 11 desde Paseo Colón y Belgrano al Ministerio de Agroindustria, junto a los compañeros que trabajan allí, en la Secretaría de Agricultura Familiar y en el INTA", anunció la referente.Además, recordó que "ATE convocó a un paro nacional de todos los estatales para el 10 de este mes, en especial en apoyo a los trabajadores de todos los organismos en conflicto por despidos".La dirigente de ATE afirmó que el Gobierno "está levantando controles sanitarios en los agroalimentos que consume nuestro pueblo", y que con esas decisiones "peligran las producciones de las economías regionales y los mercados externos"."Recortar en Senasa los 213 despidos implica poner en riesgo sanitario al país y eso es lo que la asamblea de trabajadores está denunciando hoy", remarcó.Maloberti criticó además declaraciones que formuló esta mañana el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, en el sentido de que los despidos en el sector son una decisión "perfectamente legal" y que los contratados, en algunos casos desde hace 15 o 20 años, "no son precarizados"."No son precarizados. Son contratos que vencen todos los fines de año y que se renuevan automáticamente o no", afirmó el ministro en declaraciones a la FM Radio Con Vos.Etchevehere explicó que esos despidos fueron los asignados a Agroindustria por el Ministerio de Modernización, encargado de planificar el achicamiento del Estado y que "sobre todo" apuntan a "cumplir la ley principal, que es la ley de Presupuesto".