El gobierno adjudicó las primeras viviendas del programa provincial

A poco de haber presentado el programa Primero Tu Casa, el gobierno provincial ya adjudicó el primer grupo de viviendas. Fueron para Villa Mantero. "La vivienda es un derecho básico del que nos hacemos cargo como Estado", afirmó el gobernador Gustavo Bordet.



"Es un verdadero orgullo poder concretar la adjudicación de estas primeras 10 viviendas porque expresa la decisión que tenemos como gobierno, que es dar respuestas donde la gente más las necesita", sostuvo el gobernador Gustavo Bordet, y agregó: "ahora vendrán muchas más porque nuestro compromiso con los entrerrianos es real y lo estamos cumpliendo".



La adjudicación se llevó a cabo a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Se trata de un primer grupo de 10 unidades habitacionales ubicadas en la localidad de Villa Mantero. "Diseñamos el programa que se financia enteramente con recursos provinciales, es decir de todos los entrerrianos, para que llegue a la mayor cantidad posible de localidades. Ese es el espíritu que queremos poner en valor, el del federalismo", señaló Bordet.



Además, el mandatario sostuvo que "acciones como estas, que le transforman la vida a la gente, son posibles gracias a que hemos ordenado las cuentas públicas, reduciendo el gasto público innecesario y concentrando los recursos en la ejecución de políticas orientadas por el principio de la justicia social", graficó.



"La vivienda es quizás la principal demanda que tenemos de parte de los entrerrianos. Es por eso que dispusimos los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción de una primera tanda de 500 casas. Lo que luego ampliamos a otras 500, a sabiendas del impacto positivo que su construcción tiene en cada localidad, generando puestos de trabajo y dinamizando la actividad económica", continuó Bordet.



Por último, resaltó la "celeridad" con la que se viene llevando a cabo el cronograma, y explicó que "responde al objetivo de llevar adelante una administración ágil, cercana a la gente, con mayor capacidad de respuesta".



Por su parte, el titular del IAPV, Marcelo Casaretto dijo que "es una gran alegría adjudicar la primera licitación, ya que después de 20 años, el gobierno provincial tiene una política de vivienda propia, financiada con recursos propios, destinada a sectores que no pueden acceder a créditos tradicionales".



"El objetivo es que desde lanzado el programa en enero de este año hasta la culminación de las viviendas, no pase un plazo superior a un año, por lo que nuestro desafío es ser más eficientes y acortar los tiempos y plazos de ejecución que llevaban adelante las operatorias cofinanciadas con el gobierno nacional", remarcó el funcionario.



Casaretto valoró "el trabajo conjunto que lleva adelante el gobierno provincial con legisladores, municipios y juntas de gobierno para avanzar en soluciones habitacionales para todos los entrerrianos que aún no poseen un hogar digno para sus familias".



El funcionario indicó que "en los próximos días se adjudicará un número importante de obras en diversas localidades, en la medida que las empresas cumplimentan con la totalidad de la documentación requerida".



Se trata de 10 viviendas en Villa Mantero, que llevará adelante la empresa Conforte Construcciones de Christian Jabloñski, tiene una inversión de 8.185.187,73 millones de pesos y un plazo de obra de siete meses corridos. Sobre el programa Primero tu Casa tiene como objetivo central mejorar la calidad de vida de las familias entrerrianas y fortalecer el proceso de reactivación económica de la industria de la construcción. En una primera etapa, se construirán 500 soluciones habitaciones, financiadas con fondos propios y el gobernador Gustavo Bordet anunció la ejecución de otras 500 viviendas también con financiamiento enteramente provincial.



Para el modelo de vivienda, se diseñó un prototipo universal y evolutivo de acuerdo a las diversas necesidades de los grupos familiares. Es así que se cuenta con uno base de 28 m2 (monoambiente), de un dormitorio de 39 m2, y de dos dormitorios de 51m2. Los tres cuentan con las fundaciones para futuras ampliaciones. Asimismo, el plazo de ejecución de las misma es de hasta 10 meses.



Todos los prototipos tienen instalación eléctrica completa previendo TV, teléfono y/o Internet como así también, instalación de gas combinado de acuerdo a la disponibilidad de servicio de cada localidad. Cabe remarcar que por primera vez se colocará un termotanque solar de 150 litros que permitirá el ahorro energético.



A su vez, es importante indicar que cada grupo habitacional cuenta con un cupo de 10 por ciento para personas con discapacidad, con baños adecuados y adaptaciones necesarias.