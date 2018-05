El diputado Bahler manifestó su apoyo a la necesidad de una reforma política

"Fue una charla muy amena donde conversamos de la reforma política y fundamentalmente de muchas cuestiones de Concordia, con la idea de ir diseñando en conjunto con todos los actores políticos, sea del partido que sea, de qué manera vamos a ir solucionando el tema laboral, que nos aqueja y nos preocupa", destacó el diputado del bloque Unión Popular - Frente Renovador.



En este sentido, dijo que se puso "a disposición del gobernador y le manifesté que, más allá de las diferencias políticas, deberíamos estar todos juntos para tratar de solucionar los problemas de la gente. Y hay que hacerlo ya, para que después no se empiece a creer que esto es meramente una cuestión política".



En cuanto al proyecto de reforma política que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura, consideró que "es importante, creo que va a ser un sistema mucho más cristalino que el que tenemos hoy y más honesto desde el punto de vista eleccionario".



Igualmente, entendió que "puede haber algunas cuestiones que habrá que retocar; llegará el momento de que cada uno vaya opinando, pero hasta ahora no hay otro proyecto alternativo como para poder analizar. Hasta acá hay un solo proyecto, que es el que mandó el Poder Ejecutivo, y en base a esto estamos trabajando, estudiándolo y esperando que llegue a la Cámara para poder discutirlo".



Respecto a la situación laboral en Concordia, dijo que "es un tema complejo, que no es que nadie quiera hacer; se quiere solucionar este tremendo flagelo, pero hay que buscar alternativas".



En ese sentido, mencionó la necesidad de "créditos blandos para nuestros pequeños y medianos productores y empresas; se está empezando a reactivar el Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver); tenemos que trabajar mucho con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cosa que el gobierno está haciendo día a día".



"Tenemos que tratar de conseguir la mayor facilidad para que las empresas puedan generar mano de obra, porque es la única manera para poder salir de la pobreza estructural. La dádiva está a las claras de que no sirve para nada, hoy das y mañana volvemos a lo mismo. Acá lo que tenemos que valorar y empezar de una vez por todas es a generar fuentes de trabajo", finalizó.