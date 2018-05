Reclamaron por el cupo laboral trans frente a la subsecretaría de DDHH

Un grupo de travas y trans autoconvocadas se manifestaron este miércoles frente a la Subsecretaría provincial de Derechos Humanos que dirige Matías Germano, para reclamar por la implementación del cupo laboral trans en la provincia."A siete meses de haber sido aprobada por la legislatura provincial y promulgada por el gobernador Gustavo Bordet, no existe una decisión política del funcionario a cargo, Matías Germano, de llevar adelante el Área de Diversidad Sexual que fue diseñada y planificada desde una perspectiva de género y diversidad sexual para que las compañeras trans tengan los mismos derechos", explicó a, Keily González, militante de los derechos LGBT."Nuestra provincia es la única que no ha debatido el cupo laboral trans", sentenció, al tiempo que denunció "una complicidad de legisladores del oficialismo y de la oposición" quienes "pactaron que se creara esta área para, de alguna manera, atenuar nuestros reclamos"."El 95% de las compañeras travas y trans ejercen la prostitución y yo soy una privilegiada porque trabajo en el área de prensa de la municipalidad, pero cuando una revisa sus privilegios, hace extensiva esta lucha", indicó al tiempo que aclaró que el reclamo es por el "acceso y permanencia en esos lugares de trabajo, porque si el lugar no está allanado para que las compañeras se sientan cómodas y el trabajo sea digno, el trabajo por sí mismo no dignifica".En la oportunidad, la militante explicó también que la manifestación fue una "respuesta contrahegemónica al movimiento feminista cuyos integrantes son cómplices de las políticas del gobierno provincial" y en esa línea enumeró a las agrupaciones políticas "Descamisados, Partido Comunista, 27 de Octubre, entre otros"."Seguimos en la dulce espera y las compañeras siguen muriéndose por las necesidades, seguimos siendo excluidas y ya estamos cansadas, no queremos esperar más, no tenemos más paciencia. Somos el último eslabón de la cadena y seguimos siendo usadas como un objeto político para acomodarse ellos, nos siguen utilizando para la foto sin darnos una respuesta a nuestras necesidades. Las compañeras siguen sin acceder a una vivienda digna, no tienen acceso a la salud, y ni un trabajo digno, sin poder elegir lo que hacer", detalló Kiara, una transexual y estudiante de la licenciatura de Trabajo Social que se dicta en UNER."Luchamos por la inclusión", dijo una mujer trans Tania Latorre.