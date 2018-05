No hubo acuerdo en audiencia por el conflicto en el Juzgado de Faltas de Paraná

Se realizó este miércoles la primera audiencia de conciliación obligatoria en el marco del conflicto que mantienen trabajadores del Juzgado de Faltas con la Municipalidad de Paraná por elEn la oportunidad, no se arribó a un acuerdo entre las partes, y la, y en la que se tratará también, elSobre el desarrollo de la audiencia, el fiscal de Estado, Francisco Avero, explicó aque en la oportunidad, "se expusieron claramente, las posturas de una parte y la otra ante un tercero imparcial, como lo son las autoridades de la secretaría provincial de Trabajo, y se buscaron algunas medidas de solución, de diálogo y de consenso entre las partes".Respecto del reclamo de los trabajadores, Avero remarcó que los empleados, ", el adicional único y este adicional por recaudación o por mayor productividad"., dijo entre risas. "La sociedad en general está crispada y todos los que estamos relacionándonos con personas en el ámbito estatal y en el particular también, y siempre que hay un reclamo económico, recibimos distintas manifestaciones por parte de los ciudadanos.. la Municipalidad no es ajena a esta y el que trabaja en el Juzgado de Faltas sabe a qué se está enfrentando y por esto recibe su remuneración", explicó.En la oportunidad, el fiscal adelantó que "está en proceso de licitación el alquiler de un nuevo edificio con mayores comodidades".En tanto, una de las trabajadoras del Juzgado de Faltas destacó la posibilidad de diálogo para plantear sus requerimientos pero en la audiencia, desde la comuna reiteraron la negativa a restituirles el pago del adicional."Pedimos que se busque otra figura porque creemos que realmente merecemos un reconocimiento por el tipo de trabajo que se realiza en el Juzgado de Faltas, y", subrayó la empleada.Respecto del nuevo edificio, el secretario gremial de APS, Fabricio Retamar, advirtió que "a esa solución la vienen planteando distintas gestiones municipales desde hace más de 10 años, y llega un momento, en el que los trabajadores dicen `basta´ porque se suman los problemas edilicios con los de la violencia de las personas que van a exigir porque se les retuvo un vehículo y la cuestión económica se nota cada vez más. Además,"."Los trabajadores no van a aflojar con las medidas de fuerza hasta que no se termine esta instancia conciliatoria, si no se llega a un acuerdo", sentenció.Por su parte, desde ATE municipal, Roberto Alarcón, indicó que para la próxima reunión, "esperamos una propuesta concreta de parte del Ejecutivo municipal para que sea analizada en asambleas".