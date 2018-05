Rousseff: "Lula es la única arma para derrotar proceso de retroceso" en Brasil

Con las consignas "Argentina con Lula" y "Lula livre", Rousseff participó de una serie de actividad junto a Víctor Santa María, secretario general del SUTERH; Nicolás Trotta, rector de la UMET; y Pablo Gentili, secretario ejecutivo de CLACSO.



El primer encuentro de la jornada tuvo lugar en la sala Jorge Luis Borges de la Feria Internacional del Libro, donde Rousseff presentó el libro testimonial "Lula. La Verdad Vencerá", escrito por el propio Da Silva.



"Lula ya es una idea. Es un símbolo de otro mundo posible en Brasil que ofrece la posibilidad de crecer y tener oportunidades.



Lula es la unica arma para derrotar el proceso de retroceso que encuadra a Brasil en el neoliberalismo más violento", expresó.



La ex mandataria del país vecino afirmó: "Temo por la vida de Lula. Su condena es peor que lo que se sufría durante la dictadura. Están aislando a un ex presidente, es un preso político. Él es inocente y por eso Lula Livre. Nada evitará que Lula sea Presidente en 2018".



Santa María, a su turno, enfatizó que "Lula no está detenido por ser Lula, sino por llevar adelante una presidencia que le dio dignidad al pueblo".

"Los poderosos no se bancan que un trabajador sea presidente en la quinta potencia del mundo. Hoy no hay un feliz día del trabajo.



Porque no hay empleo, porque se llevan nuestro salario", resaltó el dirigente del SUTERH.





En tanto, Gentili subrayó que "es el Brasil esclavista, colonial y racista el que pretende mantener a millones de Lulas en cautiverio".



En el escenario también estuvieron Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia, y Cuauhtemoc Cardenas, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.



Además, entre los oradores se destacaron Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; el senador nacional Pino Solanas; la diputada nacional Victoria Donda; Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores; Gustavo Menéndez, presidente del PJ Bonaerense, y el diputado nacional Felipe Solá.



El segundo encuentro fue en el acto de la CGT en la sede de Azopardo 802, donde Rousseff fue recibida por el consejo directivo de la confederación.



En tanto, la jornada finalizó con un evento cultural en la Sala Caras y Caretas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Sarmiento 2037, llamado "Encuentro de la cultura y el arte por la democracia en Brasil y la liberta de Lula".



NA