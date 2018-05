Tarifas: advierten a Macri sobre un eventual veto

El diputado nacional Diego Bossio se preguntó qué pasaría si, como todo indica y admiten desde el oficialismo, el presidente termina vetando una eventual ley como la que impulsa el peronismo en el Congreso para atemperar el aumento de tarifas. "Estaría cometiendo una enorme equivocación y agravaría el conflicto", advirtió.



Bossio dijo observar que el Poder Ejecutivo "no tiene ningún interés en dialogar ni acercar posiciones. Se muestra cerrado y sin ánimo de escuchar propuestas alternativas. No creo que ese sea el camino".



Entrevistado por La Nación, el diputado del bloque Justicialista aclaró que el proyecto que ellos impulsan "no pretende congelar las tarifas, sino moderar las subas de los servicios públicos, estableciendo que para los usuarios residenciales las alzas no deben superar el promedio de variación salarial y, para las pequeñas y medias empresas, que los aumentos no excedan el índice de precios mayoristas que registra el INDEC".



"Asimismo, proponemos una reducción transitoria del IVA sobre las tarifas del 10,5% para los usuarios residenciales. Sería una rebaja transitoria de un año", reiteró, para rechazar luego que el proyecto vaya a desfinanciar a la Nacio´n y a las provincias por la rebaja del IVA en las tarifas, pues "este año va a haber un excedente en la recaudación del IVA sencillamente porque la ley de presupuesto elaboró sus previsiones con parámetros que ya quedaron atrás, una inflación de entre el 8 y el 12 por ciento y un tipo de cambio de entre 17 y 18 pesos por dólar. Y la verdad es que hoy el dólar está a 21 pesos y la inflación se ubicaría al final entre el 20 y 21% anual".



Por ende, dijo, "hay una recaudación del IVA por encima de lo previsto".



Con relación a la postura oficial de que las tarifas fueron fijadas en audiencias públicas, tal como dispuso la Corte Suprema en su momento, Bossio dijo que "una cosa es el proceso por el cual se deciden las tarifas y otra es la facultad que tiene el Congreso para debatir sobre el costo de los servicios públicos". Puntualizó que "hubo aumentos de hasta diez veces en algunos casos. Si hay un exceso en el cobro de las tarifas, claramente el Congreso puede y debe actuar. Y no creemos que la solución sea aplanar las tarifas y pagarlas en tres cuotitas con interés".