Amparo ambiental urbano: se abrió período de pruebas

La municipalidad asegura que se actúa en base a lo reglamentado

Vecina de edificio de nueve pisos: "Hay infinidad de irregularidades"

presentaron "un amparo colectivo" ante la Cámara de Contencioso Administrativa Nº 1 y este lunes se realizó una audiencia por un amparo ambiental urbano.Los amparistas piden que "se aplique la planificación urbana, entendiendo que la municipalidad no cumple con el Código Urbano para que los vecinos de la ciudad puedan gozar de un ambiente saludable". Los demandantes piden que la justicia haga "hacer cumplir la ley" a la municipalidad de Paraná."El objeto de audiencia tenía que ver con la posibilidad de alguna conciliación. Nos parece que hay inconvenientes severos para transitar en la ciudad, los edificios son muchos, se talan muchos árboles, hay un problema de ausencia de política pública explicita y hay una política implícita desarrollada con una fuerte presencia de los desarrolladores inmobiliarios en el gobierno. Al código urbano lo modifican, lo aplican, lo desarrollan, lo interpretan los desarrolladores inmobiliarios y son ellos los que otorgan excepciones", entendió, en diálogo con Elonce TV, Rogelio Bruniard.Según detalló a, la abogada Emma Bargagna, "hay conflicto de intereses, donde no están claros los interés públicos y los privados. Queremos que la municipalidad cumpla con la ley de presupuestos mínimos ambientales para la gestión"."Con la irracional autorización a la construcción de edificios que impactan ambientalmente en la ciudad se produce contaminación, hay afectación del ambiente; sumado además a los problemas de la falta de agua, las cloacas que no funcionan correctamente, los árboles que se talan, el aumento de la basura, el tráfico que se incrementa en la ciudad. Estamos pidiendo que se aplique la planificación urbana", afirmó la letrada.Esteban Rodríguez, de la Dirección de Procesos Judiciales expresó aque "el planteo de los amparistas es muy distinto del nuestro. La municipalidad sostiene su accionar con apego a la ley y sobre esa base no se ha llegado a un acuerdo. En la audiencia de este lunes pudimos acordar algunas cuestiones de pruebas que se van a producir en el marco del expediente de amparo. En un plazo muy escueto vamos a producir prueba, y luego pasaremos a la etapa para que el juez dicte sentencia"."El planteo de los amparistas es sobre la ciudad. Desde la municipalidad sostenemos que son cuestiones de vecindad, que afectan a algunos habitantes de la ciudad. Sin perjuicio de eso, la municipalidad sostiene que todo el actuar, como es reglado, es técnico, es decir que tiene que ver con planos, con participación de distintas oficinas, que tiene participación de la comisión asesora de código urbano; es un trámite administrativo que está reglado a detalle y sobre esto no hay posibilidad de un accionar discrecional", puso relevancia.Asimismo aseguró que "cada edificio tiene un profesional que va avanzando en el trámite administrativo y que va presentando la evolución de la obra, y la municipalidad, a través de su cuerpo único de inspectores, va controlando de oficio y también lo hace al requerimiento de algunos ciudadanos que denuncian por ejemplo, alguna obra en construcción que, según entiende el denunciante, no cumple con lo estipulado".Vecinos presenciaron la audiencia de los amparistas Rogelio Bruniard y Santiago Reggiardo contra la municipalidad.Liliana Trosdorf es la propietaria de una vivienda lindante a un edificio en construcción de nueve pisos, en calles Corrientes y Colón de Paraná.Indicó que su caso "no ha obtenido respuestas aún". En este sentido relató: "Me han destrozado la casa, no me han reconocido absolutamente nada. Está todo judicializado y desde hace siete meses estamos a la espera de una inspección. Yo tengo mi lugar de trabajo en mi casa, y me han dejado sin mi lugar, en mi casa"."Cuando vimos el proyecto que nos mostró el arquitecto Bassi, eran siete pisos", mencionó.No tenemos respuestas, no hay factibilidad, las cloacas estaban rebalsadas. Me picaron mi pared medianera, cuando estaban hormigoneando a bomba, la pared `explotó`. Soy terapeuta por lo que tengo en mi casa un salón de 80 metros cuadrados, con piso especialmente realizado para la actividad. Ahora mi casa está en estado de derrumbe. Repararon la pared, pero hoy está llena de humedad. Las chapas de defensa de la obra estaban dentro de mi propiedad, caían cascotes, tornillos, clavos. La empresa deriva todo a la compañía de seguros y no hay ningún tipo de respuestas. Ellos me dicen que está todo en regla y se usaba la calle como prolongación de la obra, eso no es estar en regla. La demolición se hizo sin ningún tipo de cuidados. Son infinitas las irregularidades", expuso la mujer.