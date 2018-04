El Vecinalismo expresó su apoyo a la reforma política

Foto: Senador Pablo Canali

Tras las críticas de la Liga de Partidos Vecinales a la reforma política impulsada por el gobernador Gustavo Bordet, el Vecinalismo de la provincia de Entre Ríos aseguró que acompaña la propuesta y "celebra esta decisión que desde hace años ha promovido y para la que ha realizado sus aportes a través la Unión de Intendentes Vecinalistas de Entre Ríos, que preside el ingeniero José Luis Dumé de Oro Verde".



El espacio político aseguró además que "se encargará de velar porque las mismas se cumplan a través de la voz que nos representa en la actualidad: el Senador por el Departamento Colón, Pablo Canali", se lee en un documento enviado a esta Agencia.



El Vecinalismo remarcó que "desconoce" dentro de su espacio político a dirigentes que integran la Liga Provincial de Partidos Vecinalistas, que "nunca han participado en este sector ni han manifestado querer ser parte a ninguno de sus referentes".



En el texto se sostiene además que "la implementación de la boleta única, la conformación de frentes departamentales, el financiamiento de los partidos políticos locales, el establecimiento de una fecha fija para las elecciones y la conformación de partidos en Juntas de Gobierno han sido los aportes promovidos desde hace tiempo y se sostienen".



Y hace hincapié en que "definitivamente, la conformación de un partido local no implica compartir los principios Vecinalistas nacidos allá por 1961 en el espíritu del Padre Abesia en Villa del Rosario, y ejercido luego por representantes de las ciudades de Cerrito y Libertador San Martín, donde se considera nacen en nuestra Provincia y a los que adherimos desde el Vecinalismo de Entre Ríos".



Recuerda que "el Vecinalismo de Entre Ríos es un espacio político que nació de la identificación de partidos locales y cuyos principios se basan en la defensa y el compromiso con el interés concreto de los ciudadanos de una localidad, sea ésta una Junta de Gobierno o un Municipio".



"El objetivo de sus dirigentes, al crear este espacio común, es el de identificar necesidades comunes a sus ciudades para compartir experiencias y gestiones conjuntas. Formar dirigentes jóvenes con la premisa de los principios vecinalistas que no son sólo un título, sino dentro de los cuáles hay valores importantes que hacen al desarrollo sostenible de cualquier lugar. Lo caracterizan la vocación por el desarrollo y el diálogo fecundo con todas las fuerzas políticas locales, lo que garantiza la paz social en cada comunidad donde es parte del gobierno", reza el comunicado.



En tanto, apunta a que "la mayoría de las Uniones Vecinales que integran este espacio han expresado meses atrás su postura de la no conformación por el momento de una estructura a nivel Provincial. Además de esta expresión vertida en una Asamblea Provincial realizada en la ciudad de San José, también quedó claro el respeto hacia la autonomía de cada partido Vecinalista. Lo que hace que este espacio sea muy heterogéneo, afianzándose en la diversidad".



Por otra parte, "sus dirigentes son referentes de trayectoria que participan desde siempre en instituciones locales y los caracteriza principalmente su vocación de servicio y su compromiso, su buen nombre y honor. Son elegidos en Asambleas para participar en elecciones locales exclusivamente". Además "los partidos Vecinalistas que integran este espacio están conformados y reconocidos por el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos. Tienen representación como gobierno municipal en 13 localidades. Además en 5 ciudades más, sus dirigentes ejercen como concejales. Hay partidos conformados en otras localidades donde es incipiente su creación y aún no tienen representación en el Municipio".



(Fuente: APF)