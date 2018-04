Tarifas: Se profundiza la puja entre gobernadores y el Ejecutivo nacional

Los gobernadores de la oposición ven con preocupación un nuevo frente de conflicto con el gobierno de Mauricio Macri. La puja es esta vez por el aumento de tarifas: por el intento de la Casa Rosada de trasladar el costo político de las subas a las provincias y por su negativa a evaluar alternativas al esquema original de incrementos, señala una nota publicada por el diario La Nación. Las consecuencias pueden reflejarse en el Congreso, donde la oposición insistirá el miércoles en su proyecto.



El matutino sostiene que la mayoría de los jefes provinciales compara el escenario que quedó configurado la semana pasada con el que precedió el debate de la reforma previsional en el Congreso a fines del año pasado.



Sin embargo, en este caso los gobernadores del PJ van a apoyar el avance de la discusión en el Congreso, donde el kirchnerismo y el Peronismo Federal, que responde a los jefes provinciales, impulsan proyectos que proponen retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y que no excedan el índice de variación salarial, además de llevar el IVA a 10,5% para los usuarios.



Por ello, el oficialismo convocó para el miércoles a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside el macrista Luciano Laspina. Es la única de las comisiones que todavía no emitió dictamen del proyecto que impulsa la oposición contra los aumentos de tarifas. El debate desembarcará en el recinto una semana más tarde.





El enojo de los gobernadores es profundo. Y va mucho más allá de lo que pueda pasar con la discusión en el Congreso. Les cayó muy mal el pedido público de Macri para que eliminen los impuestos provinciales de las tarifas y, peor aún, que María Eugenia Vidal "le hiciera la segunda" enseguida con un anuncio en ese sentido. "El circo de Vidal" lo llaman, después de recordar, molestos, que dos de los impuestos a la electricidad que la gobernadora dio de baja en realidad estuvieron suspendidos por una medida judicial hasta enero pasado.



En la mayoría de las provincias, el componente impositivo de las tarifas es menor o directamente no existe, por lo cual su eliminación no reduce sustancialmente las subas. Por eso, los gobernadores califican el pedido que les hizo Macri de "cortina de humo". "Acá el problema no son los impuestos, sino el ritmo de los aumentos, que de graduales no tienen nada", graficó otro ministro de Economía.



El encono de los gobernadores tiene otra arista: la repetición de una mecánica de toma decisiones que los excluye. "No es la primera vez que nos dejan afuera y después pretenden transferirnos parte del problema. No tenemos por qué hacernos cargo de un esquema de aumentos que el Gobierno decidió sin consultarnos absolutamente nada", graficaron cerca de un gobernador experimentado.



En esa línea, cuestionan, además del pedido de Macri para que bajen impuestos, que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, haya reunido a sus pares de las provincias recién la semana pasada y para discutir cómo repartir el costo de retrotraer la tarifa social del gas.

Fuente: La Nación