Lorenzetti afirmó que es "la persona más atacada en los últimos 10 años"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, afirmó hoy que es "la persona más atacada en los últimos 10 años", en referencia a las críticas que recibió de parte del gobierno kirchnerista y de la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió.



Además, Lorenzetti explicó que el máximo tribunal es "la cabeza" del Poder Judicial pero "no es la jefa de los jueces" y estos "son independientes".



"Soy la persona más atacada en los últimos 10 años. La Corte es la cabeza del Poder Judicial pero no es la jefa de los jueces y estos son independientes. La única manera de cambiar la Justicia es con el consenso de los tres poderes de Estado", sostuvo el presidente de la Corte en declaraciones al canal CNN.



Al ser consultado por el avance de procesos judiciales y el estado de la Justicia en general en la Argentina, el magistrado indicó que son "muy críticos de cómo está funcionando el poder judicial".



"Naturalmente se necesita la cooperación de los otros poderes del Estado y no fue posible, no hubo una estrategia", remarcó.



Sobre la imposibilidad de la justicia argentina de avanzar en el caso Odebrecht por la carencia de legislación local y por las denuncias de Carrió en su contra indicó que están "muy tranquilos" y les "parece que no hay nada".



Asimismo, Lorenzetti señaló que "no hay conflictos con el Gobierno".



"La historia va a reconocer que, por primera vez, tenemos una Corte que pasó por distintos gobiernos y que tuvo muchos cambios internos, pero que las reglas y la jurisprudencia siguen estables", precisó.



Sobre la doctrina de Martín Irurzun el presidente de la Corte Suprema consideró que "es un interpretación rígida y estricta de la libertad, al tiempo que agregó que "en casos de corrupción, es una interpretación posible".



En tanto, sobre la doctrina de Eugenio Zaffaroni señaló que "la gente simplificó demasiado", ya que el ex miembro del máximo tribunal "escribió libros y los jueces que liberan son los responsables".