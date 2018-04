"Durante años nos hicieron creer que la luz y el gas eran gratis", reiteró Macri

El presidente Mauricio Macri sostuvo que "durante años nos hicieron creer que el gas y la electricidad eran gratis" y que "el derroche no tenía costo", entre otros puntos de una columna de opinión que publica este domingo el diario El Litoral.



En el texto el mandatario aludió a su reciente visita al yacimiento no convencional de hidrocarburos de Vaca Muerta, donde anunció que en los primeros tres meses de este año "produjimos más de 3% más de gas que hace un año".



"Desde 2011 que no teníamos una producción tan alta y en abril los niveles de producción van a ser superiores", remarcó.



"Todavía no nos alcanza para cubrir toda la demanda, que es muy alta", aclaró el mandatario nacional.



Sostuvo que "durante años nos hicieron creer que el gas y la electricidad eran gratis, que los subsidios eran un regalo, que el derroche no tenía costo".



"El subsidio a la energía era tan imprudente que, por ejemplo, un hogar humilde pagaba lo mismo que un departamento que consumía dos, tres, cuatro veces más", agregó.



"Incoherencias como ésta hicieron que se haya llegado al extremo de calefaccionar veredas con lozas radiantes en algunas ciudades del sur del país, mientras había otras como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires donde miles de personas sufrían los cortes de luz durante días", remarcó Macri.



Afirmó que "el sistema era irresponsable, cortoplacista" lo que llevó al país "al límite" en materia energética.



Macri resaltó las obras en marcha para "ampliar el acceso al gas a más familias", y otras medidas como la tarifa social "que destina los subsidios a quienes realmente lo necesitan".



También mencionó el pedido "a gobernadores e intendentes de todo el país para que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos".



"La única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos aprendamos a consumir menos" y que "cuidando el consumo de gas y electricidad, vamos a cuidar la factura", puntualizó.



"Sé que para muchos es muy difícil enfrentar una actualización de tarifas. Sé lo que pesa en el bolsillo. Y quiero decirles, una vez más, que si hubiera habido una alternativa para evitarla, hubiese sido el primero en ponerla en marcha", aseguró.



"Una y otra vez nos dedicamos a buscar otros caminos, a pensar soluciones posibles para salir de la crisis energética que trababa a nuestro país hace años, y éste es el único camino", apuntó.



"Estoy acá para trabajar por y para cada argentino, para que podamos vivir mejor, día a día, juntos. Y vivir mejor significa poder contar con energía, para nosotros, para nuestras casas, y para que las fábricas y los comercios puedan funcionar. Porque la energía es, junto a su gente, lo que pone a un país en movimiento. La necesitamos para crecer, y depende de cada uno de nosotros", señala hacia el final del texto. (Télam)