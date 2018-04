El flamante director del San Martín se refirió a los recursos del nosocomio

"Lamentamos mucho esta coyuntura. Aprecio mucho a Giménez, manteníamos un equipo muy compacto, muy bien formado y que continúa en esa situación. Soy el director médico del hospital desde hace dos años, vale decir que al hospital lo camino todos los días desde la gestión, no me encuentro nada nuevo, simplemente tengo que continuar desde otro lugar, con la responsabilidad de dirigir el desarrollo de planes de acción que tenemos trazados desde hace muchos años", aseveró aDe la misma manera definió que "tenemos metas muy concretas, algunas cumplidas, otras en marcha, otras por cumplir; unas más utópicas y otras menos utópicas. La característica principal es que somos un grupo de gente que queremos mucho al hospital".En lo que respecta a infraestructura edilicia, aseveró que "hay muchas refacciones en marcha en el hospital; son muy importantes". Al respecto detalló que "se hizo una sala nueva de neumonología y en donde estaba neumonología se piensan hacer otras refacciones; queremos hacer salas de cuidados intermedios para dar mayor cabida a pacientes en estado crítico, porque estamos escasos de camas, aunque hoy los estamos asistiendo en un sector de la guardia y en un sector de terapia intensiva que no nos alcanza. Hay una terapia intensiva mucho más voluminosa en marcha, cómo corresponde a un hospital de derivación de la provincia como es este".Los quirófanos están escasos, reconoció. "Estamos pensando en habilitar el quirófano de la guardia para cirugías programadas de menor complejidad, como si fuera un quinto quirófano. La voluntad de nuestro servicio quirúrgico es plena, es absoluta, pero tenemos limitaciones de número de quirófano".