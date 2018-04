Alumnos tuvieron clases en avenida de Concordia: Reclaman el edificio escolar

Terminar el edificio

La comunidad educativa de la escuela secundaria N°36 "Juana Paula Manso" de la ciudad de Concordia, lleva más de dos años reclamando por la reanudación de las obras en el edificio y este viernes,y agregó que "lo que queremos es que se termine el edificio porque los chicos están trabajando bastante mal y están cansados de estudiar de esa manera", remarcó.Cabe recordar que la escuela secundaria N°36 "Juana Paula Manso", comparte el edificio con escuela Primaria Nº 32 y el espacio es acotado, ya que muchos chicos, dan clases en el salón de actos."Según Arquitectura, solamente falta un 30 por ciento de la obra, pero ese casi nada que queda por terminar, no lo hacen, no lo terminan", afirmó Adriana."No queremos estar haciendo esta protesta y los chicos tampoco, los chicos quieren aprender y estudiar en una escuela digna", reclamó otra de las madres.Por otra parte, señalaron a Elonce TV que "supuestamente, la empresa va a reiniciar las obras el 02 de mayo, pero ese cuento ya lo conocemos hace una año y me parece que es momento de que terminen la escuela", resumió Adriana. En el mes de mayo de 2017, también llevaron a cabo la misma protesta . La medida de reclamo se decidió realizar, luego de que llevaran a cabo