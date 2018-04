Macri defendió subas de tarifas y admitió que la inflación no baja como esperaba

El presidente Mauricio Macri reconoció que antes de asumir pensaba que la inflación "iba a bajar más rápido" pero recalcó que "igual está bajando", al tiempo que defendió el aumento de tarifas de servicios al señalar que es el "único camino posible" para que el país tenga energía.



"Soy el primero en saber que todo cuesta. Pero antes nos estábamos enterrando y ahora estamos creciendo. Pensamos que íbamos a poder bajar la inflación mucho más rápido, pero igual la estamos bajando", remarcó el jefe de Estado



"El compromiso con llegar al dígito sigue, porque sabemos que afecta a los trabajadores. El descalabro tarifario que había era una inflación oculta y significó mucho más de lo que imaginábamos", afirmó en el reportaje que brindó a la señal de cable desde su despacho de la casa Rosada.



Al referirse al aumento de tarifas, Macri recordó que eso "ya se había definido en audiencias públicas, donde se debatió y se "trazó el rumbo para los próximos años".



"No hay otro camino. Es el único posible. Es la realidad. A nadie le gusta aumentar el gas y la luz, pero un país no funciona sin energía, como pasa ahora en Venezuela. Íbamos por ese camino. Ellos ya no están teniendo ni combustible", aseguró.



Remarcó que estas subas se realizan "para normalizar algo fundamental para un país que es tener energía, porque íbamos rumbo al modelo venezolano que está parado sobre unas reservas gigantescas de petróleo y hoy ya ni siquiera tienen combustible porque las refinerías no funcionan".



"Evitamos ese colapso, giramos hacia el lado correcto", sostuvo el presidente durante un reportaje que concedió al programa "Código Político" de TN.



La adecuación tarifaria se ha hecho de la forma "lo más gradual posible" dijo Macri. Hemos trazado senderos de cuatro y ocho años para la zona sur del país que tiene más subsidios", agregó.



"He buscado una y otra vez otro camino, le di vueltas y vueltas y no hay otro: este es el único camino", reiteró y se preguntó: "¿Dónde se vio que un presidente puede disfrutar diciéndole a la gente que la energía tiene que aumentar?".



"La primera mentira que nos dijeron es que los subsidios no los paga nadie, los pagamos todos, con inflación y con deuda", subrayó.



"La segunda mentira es que las tarifas son exorbitantes. Cruzamos al Uruguay y pagan mas del doble en electricidad y en gas, y en Chile el triple", agregó Macri.



Puso de relieve que la puesta en marcha de la reserva hidrocarburífera de Vaca Muerta, en Neuquén, que "es una revolución de empleo e inversión, ya dejamos de declinar y empezamos a crecer. Por primera vez cruzó la curva Vaca Muerta y comenzamos a producir más gas".



Sin embargo, se sigue con la compra de gas pero ahora "nadie roba un dólar, negociamos duramente, cuidamos la plata de la gente, se licitan las obras como corresponde, muchísimo más barato. Todo el sistema funciona en forma transparente".



Advirtió que los que se oponen a la política energética "están mintiendo; con energía somos imparables, pero sin energía no se puede hacer nada".