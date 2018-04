Dieron por muertos a jubilados: Se quedaron sin cobrar y bloqueados por AFIP

En las últimas semanas, el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo tomó conocimiento de casos que despertaron asombro e indignación. Su presidenta, Ana Battagliero, contó que "una jubilada que tiene el cronograma de pago fijado, como todos, -del 01 al 07 aproximadamente-, cuando fue a querer cobrar se encontró con que no tenía depositado su haber previsional. Espero unos días por si había una demora, pero al no tener saldo comenzó a averiguar lo sucedido. En un principio, del Banco de Entre Ríos la derivaron al Centro de Jubilados, chequeamos su recibo y estaba todo bien. Vuelve al Banco y ahí se encuentra con que figura como una persona fallecida. Fue al Registro Civil y le dieron constancia de que desde allí no hubo comunicación alguna al respecto. Gestionamos mediante la Federación de Jubilados de la provincia, para que haga el reclamo en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, donde supuestamente está todo en orden, pero lo cierto es que estamos a 26 de abril y esta jubilada aún no nos informó que haya podido cobrar.En declaraciones a FM Estación Plus, acotó que además de sus haberes "se descontaban en forma automática las operatorias de la tarjeta de crédito, con lo cual al no tener saldo, esa deuda le está generando intereses. Se traban las tarjetas de crédito y de débito, se generan muchos inconvenientes. No es un error cualquiera o de otro tipo de datos, sino que le dicen a la persona que no existe más, es muy desagradable. No sabemos de dónde surgió que había fallecido, no sabemos quién tiene la responsabilidad"."No sé qué está pasando, si es que nos quieren matar antes", se preguntó en forma irónica la dirigente, al tiempo que relató otra situación similar de días atrás: "A otra jubilada la sacaron de AFIP, también por fallecimiento. El organismo la bloquea por ese motivo y como integra una comisión de jubilados, no puede hacer las tramitaciones de la institución, no puede hacer pagos, están trabadas sus intervenciones. Generan mucho daños este tipo de situaciones".Mientras esperan una solución a dichas cuestiones, Battagliero alertó a los jubilados y pensionados a prestar especial atención a los pagos de haberes y en caso de irregularidades o inconvenientes, dirigirse rápidamente hasta el Centro local, donde se brinda asesoramiento gratuito permanente.