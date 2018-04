Suba del boleto de colectivo: FPV propone "congelar el precio" por 12 meses

Emergencia

En la sesión del Concejo Deliberante de este jueves se presentaron tres proyectos para abordar el precio del boleto del transporte público. Por un lado, el oficialismo propuso la suba, que llegaría a los $13,50 (boleto general), mientras que UNA (Frente Renovador) presentó un proyecto de aumento escalonado.Por su parte, el bloque del Frente para la Victoria marcó la necesidad de declarar la emergencia tarifaria en el transporte público de pasajeros, a través de un proyecto presentado "In Voce".Según señaló la concejal Stefanía Cora, el proyecto presentado surge como respuesta a las "profundas irregularidades del proceso por el cual se quiere aumentar la tarifa del transporte público de la ciudad", y agregó: "Creemos que no están dadas las condiciones ni las mejoras en el servicio para este aumento y entendemos que en un contexto nacional de tarifazos, lo mejor que podemos hacer por nuestros ciudadanos, por los y las paranaenses, es declarar la emergencia", apuntó la edil en representación del bloque del FpV.En los fundamentos del proyecto, Cora señaló que el 19 de abril el Departamento Ejecutivo Municipal ingresó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza (expte. 270/2018) para su aprobación, con el objeto de aumentar la tarifa del Transporte Público Urbano de Pasajeros de Paraná. El incremento, explicó, representa un aumento en un 50 por ciento en las diversas tarifas del boleto. Además, advirtió que en el proyecto del oficialismo se expresa que los valores expuestos serán reajustados en un 10% a partir del 1° de julio.En ese sentido, citó el artículo 30 in fine de la Constitución de Entre Ríos que establece que "El Estado debe garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente."Lo que se propone es "asegurar el acceso a la población paranaense a los servicios de transporte público de pasajeros resguardando su poder adquisitivo".En este marco de aumentos en los servicios públicos, la edil Stefanía Cora ingresó además un Proyecto de Ordenanza para crear un órgano que fiscalice la comercialización y controle los precios de venta del Gas Licuado Envasado en Paraná, "que tenga participación ciudadana y se ocupe de los y las paranaenses que necesitan la garrafa para vivir en condiciones dignas", sostuvo la concejal del FpV. El proyecto busca que los precios de venta de las garrafas no sean superiores a los precios de referencia, dado que el costo del gas envasado ha sufrido en dos años un incremento de más del 100 por ciento. La propuesta tiene como objetivo "cuidar a los y las usuarias, impulsa la participación ciudadana en dicho órgano, y desarrolla un sistema de promoción y difusión de aquellos comercios minoristas que respeten para la comercialización del gas licuado envasado el precio máximo de referencia", expresó Cora.El proyecto fue realizado en conjunto con el ex Coordinador del Ministerio de Energía de la nación para Entre Ríos, Tomás Ledesma, quien declaró: "Estamos en una ciudad donde la mayor parte de la población utiliza garrafas y hoy se están pagando precios desorbitantes por cada una, que van muy por afuera de los precios de referencia establecidos por el Ejecutivo nacional, por esto es necesario consolidar un Órgano de Control de precios de garrafas en Paraná, que asegure a los y las paranaenses un invierno menos duro".