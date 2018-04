Allende presentó su propuesta electoral para renovar la conducción en UPCN

El secretario general de UPCN y diputado provincial, José Allende, presentó la propuesta de la lista Azul y Blanca para renovar la conducción del sindicato en las elecciones sindicales que se concretarán el 31 de mayo."Voy a estar al frente nuevamente, mientras el equipo lo quiera voy a estar porque soy parte. Cuando comenzamos había 70 afiliados y nosotros lo hicimos crecer, no solo en número de afiliados, sino que le dimos contenido y formación. Fuimos creciendo y estamos construyendo delegaciones en toda la provincia", argumentó Allende anteLa presentación se realizó este jueves en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. "Con más de 800 compañeros entre miembros de comisión directiva, delegados zonales y de base que se convocaron porque estamos en un proceso electoral y somos los que pretendemos seguir conduciendo este gremio con distintas propuestas", indicó Allende, al tiempo que instó: "Todo aquel que quiera participar le hemos dado participación en comisión directiva en el consejo asesor para que se sienta, no solo parte, sino también para que tenga voz, voto y acción dentro del gremio para desarrollarse"."Algunos dicen que hace 30 años que no hay elecciones, pero las elecciones son cada cuatro años y en esta oportunidad, apoyamos a Andrés Rodríguez que va por otros cuatro años de conducción", indicó el sindicalista y legislador entrerriano.