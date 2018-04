"Preocupación y rechazo" de intendentes al nuevo aumento de tarifas

Política Sostienen que Macri vetaría una eventual ley que retrotraiga subas de tarifas

Tras elegir autoridades de la asamblea y aprobar el balance general, se llevó a cabo una reunión de la Mesa Ejecutiva ampliada, con el tratamiento de varios temas, teniendo como eje el análisis del impacto social del incremento de tarifas.La presidenta de FAM, la intendenta de La Matanza Verónica Magario, dio la bienvenida a jefes comunales que llegaron de distintas localidades del país con quienes participó de varias horas de exposición y análisis de distintas problemáticas."Estuvimos conversando sobre el ahogo financiero que vienen sufriendo los municipios, que parte de la Nación hacia las provincias. Fue uno de los grandes temas abordados y estamos planteando que este pacto fiscal económico redunda en que cada vez los municipios tenemos menos recursos y más responsabilidad en salud, educación, seguridad", sostuvo Magario.Y agregó "los intendentes sienten que en vez de ayudarlos a gobernar se profundiza el deterioro de sus empresas y el deterioro de sus desarrollos económicos", por lo que señaló que la FAM se pondrá "al frente de las defensa de las autonomías locales; en defensa de los ciudadanos de esas ciudades".Durante la reunión de la Mesa Ejecutiva de FAM varios intendentes manifestaron su "preocupación y rechazo al brutal aumento de tarifas, que sumado a las políticas de ajuste, afecta sensiblemente la calidad de vida y destruye el tejido social", se informó oficialmente.Al respecto Elba Lezcano (Enrique Urien-Chaco) expresó que "el gobierno no puede pedir más esfuerzo a la gente", ya que "hay familias que si pagan un boleta de luz no comen" y dijo que si bien "es el Gobierno el que tiene que esforzase por la gente humilde" en realidad "están gobernando para las grandes corporaciones".Además, varios intendentes del conurbano y del interior no dejaron de denunciar "discriminación" en la distribución de recursos.En este sentido Ariel Sujarchuk (Escobar-Bs Aires) manifestó "esta claro que lejos de federalizar y democratizar los estados municipales, hay un proceso de concentración de recursos del Estado Nacional apretando a provincias y municipios".Desde el Noroeste, Guillermo Ferreyra (Fray Mamerto Esquiu- Catamarca) dijo los intendentes deben "unirse en defensa de las comunidades frente al atropello de un gobierno nacional que carece de sensibilidad social".Por su parte, desde la provincia más austral, Tierra del Fuego, el intendente Walter Vuoto (Ushuaia) manifestó: "Cuando ellos asumieron prometieron igualdad de condiciones, fue su discurso de campaña, pero parece que decir lo que uno piensa está totalmente prohibido y a su vez tiene consecuencias".Entre el numeroso grupo de intendentes también asistieron: de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Juan Ustarroz (Mercedes), Oscar Ostoich (Cap. Sarmiento), Eduardo Santillán (Adolfo Gonzalez Chaves).Procedentes del Chaco llegaron José Luis García (Isla de Cerrito), Roberto Dominguez (Lapachito), Antonio Rodas (Fontana), Diego Leiva (Pto. Eva Perón), Carlos Plazzer (Colonia Popular), Roberto Encina (Margarita Belén) Isaac Velazo (Puerto Bermejo), Francisco Winnk (La Escondida), Jorge Rodriguez (General Vedia), Angel Gonzalez (Capitán Solari), Raul Ramon Peña (La Verde), Rafael Carrera (Corzuela), Ignacio Rostan (Basail), Liliana Pascua (Enrique Urién), Elba Lescano (Samuhú), Claudia Gronda (Puerto Tirol) José Panzardi (Laguna Blanca), Estela Mitoide (La Eduvigis), Carlos Andión (Pampa del Infierno) y Atlanto Honcheruk (Villa Berthet).También asistieron Carlos Linares (Comodoro Rivadavia), de Córdoba, Gastón Tomatis (Las Acequias) Martín Toselli (Bulnes),. De Catamarca Sebastian Noblega (Tinogasta).Procedentes de Formosa llegaron en intendente de la ciudad capital Jorge Jofre; Juan Carlos Gomez (Herradura), Guillermo Silva (Tres Lagunas), Ricardo Lemos (Laguna Blanca), Atilio Basualdo (Las Lomitas), Mario Prignole (El Colorado) Cristian Corvalán (Laguna Yema); De Jujuy, Adriàn Mendietta (Del Carmen), .De Tierra del Fuego estuvieron Walter Vuoto (Ushuaia); de Santa Cruz, Mauro Casarini (Perito Moreno), Guillermo Mercado (Los Antiguos),Gustavo González (Puerto Deseado), Hector Vidal (Gobernador Gregores), Nestor Gonzalez (Puerto Santa Cruz), Federico Boldovic (Piedra Buena), Nicolas Brizuela (Rio Turbio), Raul Andrade (El Chaltén).De Santa Fe Amado Zorzón ( Malabrigo) y Camilo Busquets (Ceres); de Tucumán, Javier Noguera (Tafi Viejo), Carlos Najar (Las Talitas), Yappura Jorge Astorga (Tafi del Valle), Francisco Serra (Monteros), Jorge Leal (Burruyacu) y Marcelo Herrera (Simoca).