Tarifas: "Hay que ir a la discusión de fondo", dijo el director de Industria

Política Evalúan una modificación de la estructura impositiva de la boleta de luz

El director de Industria de la provincia de Entre Ríos, Mario Acuña se refirió a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y señaló que se debe discutir la cuestión de fondo que es el costo de generación de la energía.En diálogo con, el funcionario se explayó sobre la solicitud que días pasados realizó el Presidente de la Nación a Gobernadores e Intendentes para tratar de bajar la carga impositiva de las tarifas.", comenzó diciendo Acuña. Y explicó que los costos de generación, "es la energía que se produce a nivel nacional, que es un mercado abierto y por una decisión del gobierno nacional se incrementó la tarifa para llevar a un valor referencial de una tarifa dolarizada"., agregó.

El aumento de tarifas ha impactado casi en igual magnitud en todos los sectores

Para el director de Industria, "hay que poner sobre el tapete que, y se hace difícil que esta variación de costos pueda ser trasladada a precios, porque muchas veces lo saca de competencia y si esto no sucede, las herramientas que tiene el productor o el industrial para absorber estos costos, en la mayoría de los casos son costos laborales y en el peor de los casos es el cierre definitivo de la fuente laboral".Como esto genera un serio inconveniente en la economía provincial, desde el Gobierno provincial se está analizando en forma conjunta con los municipios "cuáles son las medidas transitorias y paliativas para que esto no se transforme en una crisis que no pueda ser manejada en el corto plazo", mencionó Acuña.Por otra parte, mencionó queFinalmente y sobre una posible solución a estos aumentos, Acuña señaló que "la mirada debe estar puesta en el ámbito legislativo ya que esta situación debe tener un acuerdo a nivel nación" y se mostró esperanzado en que se logrará el consenso necesario entre las provincias "para que haya racionalidad en este criterio de aumentar las tarifas de la forma en que se ha hecho".