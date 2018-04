Tarifas de luz: "Si el país no tiene energía, no puede crecer", dijo Macri

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy en la provincia de Santa Fe que "todos tenemos que comprometernos" a cuidar la energía y remarcó que "si el país no tiene energía, no puede crecer".Macri se expresó de este modo en declaraciones formuladas a la prensa tras visitar un jardín de infantes de la localidad santafesina de Las Rosas."Hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale", puntualizó desde la localidad santafesina de Las Rosas, a donde viajó para recorrer una planta de la empresa metalúrgica Crucianelli que produce máquinas agrícolas.El mandatario hablo de las tarifas en territorio del gobernador Miguel Lifschitz, quien compartió la actividad presidencial y se lo vio en una foto a espaldas de Macri, quien caminaba junto al ministro de la producción Francisco Cabrera y el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis."Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace muchos años y en los próximos cinco van a mejorar la distribución", señaló el Jefe de Estado.Por otra parte, indicó que en el marco de las obras de infraestructura, la Nación está encarando un gasoducto "que va a beneficiar a una parte importante de Santa Fe", en lo que se interpretó como un mensaje al gobernador, quien aseguró que "el impuesto más importante que tienen los servicios es el IVA", al expresar su postura en contra de la iniciativa oficial de bajar los impuestos de la facturación de los servicios.Macri busca que haya más paridad en las tarifas de la zona metropolitana con las el resto del país y puso de relieve que los valores que los usuarios abonan por energía siguen siendo "muchísimos más bajos que los que los que se pagan en Uruguay o Chile".Asimismo, dijo que "hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale".Además, saludó a chicos de 3, 4 y 5 años de los barrios Questa, Vaieretti y 27 de Marzo, que concurren al Jardín de Infantes N° 348, ubicado en Independiente y Entre Ríos.Según se informó "junto a vecinos y el intendente local", Javier Meyer", el presidente recorrió obras de pavimentación que se realizaron en el marco de un plan federal, a través de un convenio entre el Municipio y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.Seguidamente, el Jefe de Estado se trasladó a Las Parejas para participar de la Mesa de Maquinaria Agrícola en el Centro Tecnológico CIDETER de esta localidad.Al respecto, el presidente sostuvo que dicho sector "es uno de los grandes motores que tenemos en el país para generar empleo y acompaña a la agroindustria más allá del avance de la energía y de la construcción".