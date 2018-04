En vivo: Diputados debate los proyectos que limitan las subas de tarifas

La oposición parlamentaria reunió el quórum necesario para debatir en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el esquema tarifario de servicios públicos, tras su fracaso de hace una semana, cuando el interbloque Cambiemos no dio quórum para habilitar la sesión especial.El bloque justicialista, junto a los massistas, el kirchnerismo, la izquierda, y bancadas provinciales aseguraron el quórum para abrir la sesión, por lo que el oficialismo se sumó, con el fin de discutir la iniciativa plasmada en base a unos 26 proyectos que oscilaban entre atenuar las tarifas o congelarlas hasta el 2019.Al respecto, el diputado nacional Luis Petri (Cambiemos), vicepresidente segundo de la Cámara baja, había anticipado esta mañana que, en caso de que la oposición consiga reunir hoy el quórum para tratar proyectos tendientes a frenar los aumentos en las tarifas, el oficialismo bajará al recinto "para impedir el tratamiento" de estas iniciativas.Sin embargo, Cambiemos se negó a tratar el tema por no contar con el dictamen necesario. En ese marco, el titular del interbloque oficialista, Mario Negri, anunció la convocatoria a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo, que preside el macrista Luciano Laspina, para el miércoles próximo a las 14, a fin de debatir los proyectos impulsados por la oposición que busca retrotraer los aumentos tarifarios y los actualiza a la variación salarial. Por su parte, el resto de los bloques insiste con el tratamiento.A su turno, Laspina advirtió a la oposición que "debe definir cómo se financiarán estos proyectos" tendientes a retrotraer las tarifas a diciembre y reducir el IVA que se aplican a los servicios públicos y anticipó que pedirá al área técnica del cuerpo en materia presupuestaria "un dictamen para determinar el costo fiscal" de esas iniciativas.Al exponer en el primer tramo de la sesión especial de la Cámara de Diputados, Laspina desafió a los autores de los proyectos de la oposición que buscan frenar los aumentos tarifarios a decir de qué manera se financiaría la quita: "Tenemos que saber cuál es el costo fiscal de estos proyectos impulsados por aquellos que nos metieron en este problema", disparó.Además, luego de fundamentar por qué aún no convocó a la comisión que preside para el tratamiento de esas iniciativas, Laspina adelantó que enviará "a la Oficina de Presupuesto" de la Cámara de Diputados -un ámbito técnico- el predictamen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor firmado ayer para "determinar el costo fiscal", de la iniciativa.Por otro lado, en su exposición en el recinto, Laspina afirmó que, "como un cuerpo responsable, debemos esperar el dictamen de la oficina del Congreso que todos hemos votado, para que nos digan, sin demagogia, cuánto es el costo fiscal y cómo la oposición lo quiere financiar".Laspina apuntó, con ironía, que la oposición debe definir cómo se solventará la baja de tarifas, "si es que van a subir impuestos o autorizar al Poder Ejecutivo a emitir más deuda".El Congreso Nacional aprobó en diciembre pasado el Presupuesto 2018, que estipuló una baja en los subsidios para energía en torno al 16,2 por ciento y del 5 por ciento en transporte para disminuir el déficit fiscal, que repercute en los aumentos tarifarios.