Urribarri sobre tarifas: "El gobierno nacional es experto en transferencias"

En el marco de la discusión en torno al proyecto del gobierno nacional para eliminar algunos de los impuestos que pesan sobre las tarifas de servicios públicos, el presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador, Sergio Urribarri, emitió su opinión al respecto:"Mucho se ha dicho por estas horas sobre los tarifazos dispuestos por el Gobierno Nacional. El tema escaló rápidamente en la agenda mediática porque es imposible tapar el sol con las manos. Es imposible no ver el golpe al mentón que significan para la mayoría de los argentinos. No hay blindaje mediático que sea capaz de cubrir semejante embestida", manifestó Urribarri a través de un comunicado.Y continúa: "Apostaron a que el resultado electoral del año pasado era espalda suficiente para implementar las medidas más miserables del neoliberalismo que sostienen. Porque hablar de un servicio público esencial como si fuera un bien de lujo es de miserable. `Que el que no lo puede pagar, que no lo use´, razonan con el prisma de quienes pertenecen a sectores pudientes y siempre han obtenido la porción más grande de la torta".Y en esa línea, el legislador indicó: "Ante las primeras reacciones de la ciudadanía, echaron mano a argumentos como el gradualismo o `la necesidad de hacer un esfuerzo´. No les alcanzó ese relato. Por eso ahora recurren a una nueva excusa: la carga impositiva de las provincias y de los municipios. Tercerización de las responsabilidades. (Convengamos que así gobierna cualquiera)".Fue por eso que Urribarri sentenció: "Realmente, el Gobierno Nacional es experto en transferencias. Transfiere recursos de los sectores más débiles a los más concentrados, y transfiere las responsabilidades y los efectos de las medidas de su propia gestión".

Para el ex gobernador, "este traslado del impacto político, económico y social de la decisión de los tarifazos" sugiere varias lecturas."En primer lugar, enumeró evidencia el perfil de este Gobierno Nacional que quita retenciones a las mineras, alienta la devaluación y avala la evasión de los grandes contribuyentes, a costa de recortar subsidios y aumentar las tarifas de los servicios básicos.En segundo lugar, refleja la voluntad de asfixiar a las provincias y someter a los gobernadores. Para ello monta una escena guionada junto a la Gobernadora Vidal, quien anuncia la derogación de dos impuestos cuya incidencia real es insignificante, más aún teniendo en cuenta los descomunales beneficios que viene recibiendo del Gobierno Nacional con fines absolutamente electoralistas.En tercer lugar, dicho traslado a las arcas provinciales y municipales terminará recayendo en los contribuyentes en tanto supondrá menos obras y servicios. En este sentido, los gobernadores y los intendentes no pueden ni deben someterse a semejante maniobra de saqueo y extorsión".En la oportunidad, Urribarri se comprometió "a defender los derechos y el bolsillo de los entrerrianos"."Ahora bien, más allá de cualquier análisis, lo cierto es que tarde o temprano el Gobierno Nacional, sus funcionarios y los dirigentes de Cambiemos van a tener que hacerse cargo de su gestión. Van a tener que enfrentar los efectos de sus propias decisiones. Sin responsabilizar a terceros; sin tirar la pelota afuera. Porque en algún momento, el pueblo no admite más transferencias", finaliza el texto.