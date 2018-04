Preocupan despidos en el SENASA y alertan por sus consecuencias

Foto: Protesta de trabajadores de Senasa en Gualeguaychú Crédito: Maximaonline

A partir de la comunicación informal de 130 despidos y un 25 % menos de presupuesto, los trabajadores del SENASA se declararon en estado de alerta. En Gualeguaychú decidieron manifestarse a través de un folleto explicativo de sus funciones, acompañando los mismos con un cartel que han colgado de la ventana en las oficinas ubicadas en Gervasio Mendez y Ayacucho, donde dice "Si al control de sanidad alimenticia. No a los despidos. No a los desalojos".



El folleto explica que el Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria cumple la función de garantizar la inocuidad de los alimentos que se producen en el país. Los trabajadores denuncian que "las actuales autoridades de SENASA desfinancian al organismo, pero lo que es peor, quieren pasar los controles a manos privadas (a los mismos productores)".



Es por esto que se preguntan "Como se puede garantizar la calidad e inocuidad de los productos si el Estado está ausente y quien se responsabiliza de los alimentos que consumen nuestras familias", entre otros cuestionamientos, además de la exportación.



En el final expresan que "si despiden trabajadores (130 despidos fueron comunicados informalmente el 29 de diciembre) y achican el organismo (25 % menos de presupuesto), el SENASA no puede cumplir su función".



Algunos de ellos manifiestan que se controlará lo que se exporta, pero no lo que se consume dentro del país. (Maximaonline)