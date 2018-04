Senadores de Cambiemos piden reducir la carga impositiva sobre tarifa eléctrica

Política Macri pidió a las Provincias la eliminación de impuestos a servicios públicos

Los senadores del bloque Cambiemos recordaron que, en la última sesión, presentaron un proyecto de comunicación por el que le piden al Poder Ejecutivo entrerriano que reduzca la carga impositiva que grava el consumo de luz en todo el territorio provincial.La propuesta del bloque de Cambiemos, que fue firmada por los senadores Francisco Morchio (Gualeguay), Nicolás Mattiauda (Gualeguaychu), Beltrán Lora (Nogoyá), Rogelio Schild (Diamante), Miguel Piana (Federación), Raymundo Kisser (Paraná) y Roque Ferrari (Victoria), contó con el voto de los senadores oficialistas.Los senadores del Bloque Cambiemos recordaron que, durante la sesión, el senador por el departamento Nogoyá, Beltrán Lora, fundamentó el proyecto de comunicación en los altos porcentaje que se aplican a las tarifas, por lo que la iniciativa presentada "no es antojadiza", sino que obedece a poner en debate lo que está sucediendo con las tarifas, en las que se aplican no sólo los impuestos nacionales y provinciales sino también tasas municipales lo que hace más onerosa la energía."Ojalá podamos compartir en una mesa todos los actores sociales que estamos preocupados por esto para tener una tarifa eléctrica más justa", había dicho el senador durante la sesión y mencionó que hay provincias que no tienen impuestos provinciales y otras con valores muchos menores.A raíz de esa situación, el Bloque de Cambiemos en la Cámara Alta, reiteró e instó al Poder Ejecutivo que, tal como quedó aprobado en la última sesión, se disponga a reducir las cargas que se aplican en los servicios.