Piden cuatro años de prisión para Menem

La querella de Amia y Daia pidió hoy condenas de 4 años de prisión para el ex presidente y senador Carlos Menem y de 3 para el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy y el ex juez federal Juan José Galeano.



En el alegato final del juicio en manos del Tribunal Oral Federal 2 por delitos en la investigación del atentado a la sede de la mutual judía,pidió además 8 años de inhabilitación a Menem para el ejercicio de cargos públicos como "instigador" de los delitos de "encubrimiento", "abuso de autoridad" y "violación de deberes".



En cuanto Anzorreguy, requirió también 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos como partícipe necesario de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica.



Asimismo, reclamó 3 años de cárcel para el ex policía federal Jorge Palacios, ex titular de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de esa fuerza, como partícipe necesario de "encubrimiento por favorecimiento personal" y "abuso de autoridad".



La querella de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) y de Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) no acusó por el delito de "peculado" a raíz del pago de 400.000 dólares efectuado por la Side a Carlos Telleldín, cuando estaba detenido por el atentado del 18 de julio de 1994.



Las acusaciones fueron por otros hechos juzgados en el juicio oral, el supuesto desvío de la investigación en la llamada "pista siria" y la destrucción de elementos de prueba.



Por ello la querella de la Amia y la Daia no acusó a los también juzgados ex fiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia, al ex titular de la Daia Rubén Beraja, al abogado Victor Stinfale, a Telleldín y su ex mujer Ana Boragni y al ex agente de la Side Patricio Finnen.



Remarcó que está pendiente de inicio el nuevo juicio a Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA, luego de que la Corte Suprema ordenara volver a juzgarlo en un fallo firmado de 2009.



"En la causa AMIA principal sigue reinando la impunidad", concluyó la querella.



El 12 de abril pasado, la otra agrupación de familiares de víctimas querellante en la causa, "Memoria Activa", pidió condenar a 20 años de cárcel a Galeano y a seis a Menem.



Para los fiscales Mullen y Barbaccia esa agrupación pidió condenas de 13 años, diez años para Anzorreguy, 5 para Palacios, 4 para Telleldín y 4 años y 8 meses para Beraja.