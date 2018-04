El gobierno reunió a la cúpula de las Fuerzas Armadas "para analizar cambios"

Fue un encuentro muy hermético, imperó la buena predisposición de todas las partes y se esbozó la idea central de "redefinir el nuevo rol de las Fuerzas Armadas" de cara al futuro con un plan a largo plazo que contemplará, entre otras cosas, achicar estructuras, fusionar secretarías, cuidar los espacios fronterizos de la Argentina y definir un programa de ciberdefensa coordinado con todo el gobierno nacional.



La cúpula de las tres Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Oscar Aguad; el jefe de Gabinete Marcos Peña; el secretario de Comunicación Pública del gobierno, Jorge Greco y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo se reunieron en torno de la denominada Mesa de Seguridad Nacional que fue creada en marzo pasado por el decreto 174/2018.



Durante un almuerzo que compartieron el jueves pasado en la Fragata Sarmiento, Pompeo, en calidad de coordinador de la Mesa de Seguridad Nacional, esbozó los lineamientos centrales de lo que quiere el presidente Mauricio Macri para las Fuerzas Armadas en los próximos años y se compartieron ideas comunes sobre los ejes prioritarios de la defensa nacional.



Según expresaron a Infobae al menos tres fuentes calificadas que participaron de ese almuerzo, entre los lineamientos sugeridos se mencionó la necesidad de hacer una reducción de estructuras y buscar fusionar tareas dentro de las Fuerzas Armadas.



Tanto, los jefes políticos del gobierno como la cúpula de las tres Fuerzas Armadas entendieron que en adelante se buscará "redefinir el rol" de las fuerzas para "garantizar la soberanía nacional, los espacios aéreos, marítimos, terrestres y el ciberespacio". También se mencionó la necesidad de "tener Fuerzas Armadas confiables".



Si bien el gobierno y las Fuerzas Armadas sostienen que en la Argentina hoy no existe hipótesis de conflicto externo, hubo coincidencias en la idea de tener militares que muestren mucha eficacia a la hora de cuidar espacios aéreos y el mar continental que ahora se han agregado 100 millas náuticas.



También se analizó en la Mesa de Seguridad Nacional la decisión de Macri de dar batalla a los ataques cibernéticos y en este sentido se mencionó como un elemento prioritario establecer la ciberdefensa. "Este es un elemento que pretende cuidar la fuentes de nuestras informaciones, datos y archivos", destacó uno de los comensales en el almuerzo donde se sirvió un crepe de verdura y lomo con papas.



En la Casa Rosada remarcaron a Infobae que en ningún momento se mencionó la idea de que las Fuerzas Armadas vayan a participar en operativos de lucha contra el narcotráfico con las fuerzas de seguridad ya que esto no está previsto en la ley de seguridad interior. Aunque se hizo mención a los desafíos que plantea la ciberdefensa en materia de eventuales ataques terroristas.



Por otra parte, se destacó como desafío inmediato la organización de toda la logística de la cumbre de presidentes del G20 que se dará en noviembre en Buenos Aires. Para ello ya se está trabajando en un equipo de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Cancillería y las Fuerzas de Seguridad.



El almuerzo para sentar en la Mesa de Seguridad Nacional a la cúpula de las Fuerzas Armadas con el jefe de Gabinete, el ministro de Defensa y el secretario de Asuntos Estratégicos sirvió, según relataron las fuentes consultadas, para empezar a esbozar lo que será un "plan integral" de seguridad de la Argentina en el que participan la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio del Interior, entre otros.



Hace dos semanas, Pompeo reunió en la Casa Rosada a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, el jefe de la Agencia de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y el canciller Jorge Faurie.



"La intención es armar una estrategia común en materia de seguridad nacional, no superponernos en tareas y trabajar unificados como un bloque uniforme", explicó a Infobae uno de los participantes de esa reunión.



El decreto de creación de la Mesa de Seguridad Nacional le otorga a este espacio la función de "asesorar al Jefe de Gabinete de Ministros en cuestiones internacionales, de seguridad, defensa e información estratégica, así como también en materia de cooperación y adquisiciones internacionales en estos ámbitos".



También está previsto que este estamento del Estado pueda "intervenir en cuestiones relativas a la estrategia internacional y de seguridad nacional, en coordinación con las áreas competentes del Estado Nacional".



Se trata, en rigor, de un esquema de trabajo similar al que funciona en muchos países europeos y en Estados Unidos donde las secretarías de inteligencia, las fuerzas federales y los militares conviven en un lugar común para trazar los lineamientos centrales de la defensa nacional.