Peña dijo que quiere "debatir" con Cristina Kirchner sobre las tarifas

"El miércoles voy (al Senado), ojalá que Cristina Kirchner esté para debatir", resaltó el jefe de ministros.



En declaraciones a canal 13, Peña volvió a cuestionar al kirchnerismo por no hacer "autocrítica" de su política energética y por buscar la "ventajita del corto plazo".



"El kirchnerismo es el responsable de este ajuste que hemos tenido, de la falta de inversión y de haber perdido nuestra capacidad de abastecimiento. Ante esto no hay autocrítica sino una profundización de la mentira", subrayó el funcionario nacional, que la semana pasada había cuestionado a Cristina Kirchner por su proyecto de retrotraer las tarifas.



Al destacar su intención de "debatir" con la ex mandataria, actual senadora por Buenos Aires, Peña indicó que llevará al Congreso las cifras del "desastre que hicieron en el país" los funcionarios del gobierno anterior.



El jefe de Gabinete afirmó que el gobierno está en la tarea de "revertir mucho tiempo de muchas malas políticas y frustraciones acumuladas".

El próximo miércoles Peña asistirá a la Cámara de Senadores para brindar un informe de gestión a partir de las 18.00.





NA