Sumario a empleada de Uader: "Es un abuso de autoridad", indica ATE

Gabriela Méndez, jefa del departamento Mesa de Entrada de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), d: denunciamos públicamente que se cometió persecución laboral y abuso de poder por parte de los directivos de la Facultad", indicaron.tras la situación planteada.

"Se me dijo `Acá no entrás más`"

Gabriela Méndez, en diálogo con, mencionó que fue notificada el viernes "por el secretario administrativo, Lisandro Sotera, de la resolución firmada por la doctora Florencia Cottonaro y la decana María Gracia Benedetti. Se me notificó de un sumario, y se me dijo que a partir del lunes, `Acá no entraba más`, porque tenía que cumplir tareas en la biblioteca de la Escuela de Música. Nada más se me dijo. Me presenté hoy; pero estoy en rehabilitación luego de dos operaciones. Estoy muy nerviosa con esta situación".", añadió.Mariana Luján, desde ATE, indicó: "Ea los 23 años de trabajo que tiene la compañera".. Realizamos una asamblea con los compañeros de trabajo y centros de estudiantes, para definir qué decisión se tomará".