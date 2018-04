Bordet pidió agilizar los tiempos administrativos para la ejecución de obras

Política Bordet firmó el contrato para construir una nueva escuela en el sur entrerriano

El mandatario encabezó un encuentro de trabajo con los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Planeamiento, Luis Benedetto; de Economía, Hugo Ballay; de Salud, Sonia Velázquez; y de Desarrollo Social, Laura Stratta; el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider; el contador general de la provincia, Aurelio Miraglio; la directora de Vialidad, Alicia Benítez; el secretario Legal y Técnico, José Gervasio Laporte; entre otros funcionarios."Fue una reunión de gabinete convocada por el gobernador, a la que acudimos no solamente los ministros, sino el principal órgano de control que tiene la administración que es el contador general de la provincia, que ejerce los controles previos, ya que los posteriores los ejerce el Tribunal de Cuentas", señaló la ministra Romero.En ese marco, se habló entre otras, de obras de arte como alcantarillas y puentes para toda la provincia, la adjudicación de la ruta 20 y la rotonda de Urdinarrain, la compra de asfalto para bacheos, ka ruta 51 y el acceso a San Antonio, las obras del arroyo Manzores, la red de agua potable de Hernandarias, plantas de tratamiento de efluentes en distintos departamentos, y la reparación y ampliación de escuelas."Las obras son necesarias y si ya contamos con financiamiento, lo que espera la población o los municipios es que las ejecutemos a la brevedad. Entonces, allí donde hay observaciones, procuraremos hacer las correcciones necesarias para no obstaculizar la realización de las obras", señaló la ministra.En ese marco, Romero dijo: "Acordamos dialogar más entre los sectores, pero además establecer pautas comunes, una especie de protocolo, para que los trámites no vayan y vengan, que es algo pernicioso en la administración pública. Hacer todas las observaciones juntas, cosas elementales que parecen obvias, pero que a veces en el ritmo de la administración no lo son tanto".Por último, comentó: "Haremos una evaluación semanal de seguimiento de obras, privilegiando las 50 más importantes, las que tienen financiamiento, las que ya están ejecutándose o las que están al borde de hacerse, para que a los tiempos no los fagocite la burocracia, sino que le ganemos a ese ritmo que a veces tiene la administración, y que podamos concretarlas".