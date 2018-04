Rechazaron la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime y seguirá en prisión

Los argumentos del tribunal

Detenido en Ezeiza

Ricardo Jaime seguirá en prisión, en el penal federal de Ezeiza, ya que la Justicia le rechazó el pedido de arresto domiciliario que hizo el exsecretario de Transporte. Así lo determinó el Tribunal Oral Federal 6, en relación el exfuncionario, que desde hace más dos años que está en la cárcel por varios hechos de corrupción. El tribunal que rechazó su pedido es el que lo juzgará por sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal.La defensa del exfuncionario hizo esta presentación a principios de mes, al cumplirse dos años en prisión preventiva, el máximo estipulado por el Código Procesal Penal. Jaime argumentó su pedido -que incluía estar sujeto al control de la tobillera electrónica- y citó los casos de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, así como los del exvicepresidente Amado Boudou y del exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. Todos ellos fueron detenidos por distintas causas y recuperaron su libertad, a instancias de recursos en instancias superiores de los tribunales de Comodoro Py.El tribunal se pronunció en contra del reclamo tras el dictamen de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, que rechazó la presentación del detenido al recordar que el exfuncionario no cumplió los setenta años, que no padece una enfermedad incurable en período terminal o bien una que no pudiera ser tratada en el penal, publicó"No se han verificado en este caso, la concurrencia de ningún elemento que, de acuerdo con la normativa aplicable, aconseje la concesión de ese modo de prisión", argumentó el tribunal. "No se ha acreditado en el trámite del presente incidente, ningún tipo de afección de salud que torne desaconsejable la permanencia de Jaime en el medio carcelario o lo coloque en riesgo suficiente que justifique su traslado a un domicilio particular, extremo que se recuerda, ni siquiera ha sido invocado por la defensa", indicó el TOF6.La resolución indicó además: "Los padecimientos a los que alude la defensa tales como el hecho de encontrarse alejado de su familia y las cuestiones relatadas en torno a los traslados, no configuran tratos vejatorios sino que son circunstancias comunes a todas las personas privadas de la libertad", afirmó el juzgado, que consideró que no hay "un trato discriminatorio y vejatorio respecto de Jaime", en un fallo firmado por los jueces Julio Panelo y José Martínez Sobrino.En la previa, en su rechazo, la fiscal Baigún además diferenció el caso de Jaime del de Zannini, en el que sí aprobó su excarcelación. Baigún aclaró que Zannini no tiene antecedentes penales, mientras que Jaime tiene condenas previas, una de un año y seis meses de ejecución condicional y otra no firme de cinco años. Además advirtió que la escala penal del delito de encubrimiento por el cual está acusado Zannini es de uno a seis años de cárcel, mientras que en el caso de Jaime podría caberle una condena de diez años de prisión.La fiscal de juicio recordó además que Jaime fue encontrado culpable por el delito de sustracción de prueba durante un allanamiento que en Córdoba y que todavía hay medidas en curso en la investigación por enriquecimiento ilícito, por lo que al estar en libertad podría poner en riesgo la investigación.Jaime está detenido en el penal de Ezeiza desde el 2 de abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini. Su arresto es en la causa por la cual se investiga también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido: la compra de vagones a España y Portugal, que tuvo un costo de 100 millones de euros y se hizo entre 2004 y 2009.