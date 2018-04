Empleado despedido se encadenó frente al Sindicato de Empleados de Comercio

El descargo de Ruberto

Un trabajador de la farmacia del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná se encadenó frente a la sede del gremio, ubicada en calle 9 de Julio al 53, tras ser despedido al ser encontrado responsable por no realizar un trámite de habilitación y difundir la falta en las redes sociales."Soy empleado del sindicato de Empleados de Comercio desde hace cuatro años bajo la categoría de vendedor B y el secretario general, Daniel Ruberto, me despidió con el motivo de que la farmacia en la que trabajo, funciona con habilitación vencida y culpándome a mí y haciéndome responsable, cuando hay un farmacéutico director técnico, que tiene que estar a cargo de esa función", explicó a, Sergio González.De acuerdo a lo explicó, el jueves se presentaron en la farmacia del sindicato ubicada sobre calle 25 de Mayo, dos dirigentes con un escribano, quienes lo notificaron y automáticamente le dijeron que no tenía más trabajo."Ruberto está mintiendo al decir que soy farmacéutico. Me despide como que yo tengo la responsabilidad del funcionamiento de la habilitación de la farmacia del sindicato, siendo que yo soy un trabajador más", remarcó el trabajador, al tiempo que apuntó a "aprietes y persecuciones por la ideología que uno comparte".Es que el trabajador pertenece a la agrupación 6 de Abril Renovación de Comercio, que pretende disputarle a Ruberto, la conducción del sindicato en las elecciones de octubre."La comisión directiva consideró que el empleado en cuestión, es el responsable de mantener la habilitación de la farmacia. Porque la habilitación de Salud Pública es responsabilidad del farmacéutico, y la municipal, le correspondía a este trabajador quien no se conformó solo con consentir el acta que estaba vencida, sino que además, la difundió en las redes sociales ocasionándonos un gran perjuicio en la confianza que debe tener el afiliado en el expendio de medicamentos", explicó a, Daniel Ruberto, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná.En la oportunidad, el sindicalista bregó por "preservar el buen nombre de la farmacia" y si bien reconoció que "este trabajador pertenece a otra agrupación política que está en contra", Ruberto indicó: "Si se comete un error, se trata de, no de taparlo, pero de minimizarlo para que no haya desconfianza de parte de la gente"."Él era el responsable de mantener esa habilitación y lo de publicarlo en las redes sociales, fue de total mala fe", argumentó el gremialista al reconocer que fue "drástica" la medida tomada en torno al despido de González.Finalmente, indicó que el tema está judicializado y se mantiene a la espera de una resolución en ese ámbito. Elonce.com