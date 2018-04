Concordia: 638 familias recibieron las escrituras de sus viviendas sociales

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, entregó 638 títulos de propiedad de viviendas sociales a familias de Concordia en el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante la provincia.



El titular del IAPV, Marcelo Casaretto sostuvo que el Estado "a lo largo de los años pudo dar cumplimiento al sueño de muchos entrerrianos al darles sus viviendas propias, sin embargo en su mayoría no las escrituraba. Con el tiempo lo que la gente pedía era ser propietarios y se comenzó con el plan de escrituración y hoy esto forma un eje de gestión pública que establece que las viviendas sociales se escrituran, lo que es un cambio significativo" remarcó e indicó hoy "se salda una deuda histórica con los entrerrianos convirtiendo en propietarios a los habitantes de los complejos habitacionales que ejecutó el Estado en diversas localidades entrerrianas".



Para llevar adelante el Programa de Regularización Dominial, el IAPV trabaja en forma articulada con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles para realizar las mensuras, y con el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno para las escrituras.



"Esto viene a solucionar un problema de muchos años como son la cantidad de viviendas que el Estado ha construido, que la gente habita pero que no tienen escrituras. Esto permite que cada una de las familias tenga seguridad jurídica y la forma que tiene el Estado de darle seguridad es entregándole a cada uno su escritura", aseguró y resaltó: "El derecho de la vivienda propia es fundamental, es por eso que estamos muy contentos de poder entregar estas certificaciones".



En ese contexto, señaló que "con el gobernador comenzamos un trabajo intenso. Tenemos en este momento 3300 escrituras de toda la provincia y "empezamos hoy en Concordia entregando 638 y seguiremos en el trascurso de los días en cada pueblo entrerriano".



"Es un hecho fundamental que la gente, aparte de tener su casa, tenga su escritura. En algunos casos se deben cuotas por lo tanto el título es con hipoteca hasta que se termine de cancelar, y en otros casos ya es la definitiva, libre de deuda. A partir de ahí son dueños plenos de la vivienda", manifestó.



Con respecto a los proyectos que se están llevando adelante desde el IAPV, Casaretto indicó que "la provincia está poniendo en marcha 2000 viviendas más del programa Primero tu Casa que se financia íntegramente con recursos propios, de las cuales 1000 son de la primero operatoria (en dos etapas) y otras 1000 entre las dos operatorias restantes de construcción de viviendas en terrenos propios y ampliación".



Por su parte, el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto les expresó a los adjudicatarios: "Ustedes están recibiendo un papel que significa mucho: el derecho a la propiedad. El Estado hoy los está reconociendo como dueños de sus casas. Obteniendo esta escritura saben que también tienen algo para dejarles el día de mañana a sus hijos y nietos". Saldando deudas "Es gratificante poder compartir con ustedes el acceso al título de propiedad de su casa" expresó el viceintendente de Concordia, Armando Gay y destacó: "Vamos a seguir trabajando de manera conjunta, como lo venimos haciendo, y esto es un claro ejemplo para ir avanzando".



"Desde el gobierno provincial que lo conduce Gustavo Bordet, es importante este tipo de actos y acciones porque poder acceder a una casa a través de un plan con facilidades, creo que es un claro ejemplo de igualdad de oportunidades".



Elba González, del barrio el Toronjal fue una de los más de 600 vecinos de Concordia que recibieron sus escrituras, y tras la misma no pudo ocultar su emoción al señalar que, "tras esperar más de 32 años estoy muy contenta de recibir mi escritura, ahora me siento dueña, tendré nuevas oportunidades Estoy muy agradecida al gobernador, al IAPV y al municipio".



Por otro lado, Olga Flores del barrio Consorcio Misiones hace 18 años que estaban esperando su escritura. Luego del acto expresó que "fue muy buena la entrega de títulos porque tenemos asegurada nuestra casa y ya estamos en la etapa final del pago de las cuotas" y "gracias a esta gestión tenemos la escritura de nuestra casa", manifestó.