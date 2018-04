Pablo Moyano: "Hay intromisión del gobierno nacional" en intervención del PJ

"Es muy llamativo que cuando el peronismo comenzaba a reorganizarse en todo el país con distintas actividad, con reuniones de sectores, con charlas que antes eran imposibles, llega esta intervención de la Justicia", cuestionó.



En este sentido, Moyano pidió "una gran interna entre todos los sectores" del partido y aseguró que va a seguir "trabajando para encontrar al candidato que en el 2019 llegue a la Presidencia".



"Si no dejamos de lado el egoísmo, la soberbia, el personalismo y las diferencias, va a seguir gobernando este proyecto económico. Creo que algunos compañeros tienen que hacer una autocrítica", agregó.



El gremialista criticó al Ejecutivo y advirtió que "se vienen más ajustes, techo a las paritarias, la rebaja de los convenios, los tarifazos".

"Queremos ver qué van a hacer los candidatos: si vamos a ser cómplices de esa política o vamos a salir a pelear en defensa de los intereses de los trabajadores", consideró.



Por otra parte, el dirigente gremial opinó que "los ataques" del oficialismo hacia su sindicato se deben a que "no lograron conseguir la foto de Hugo Moyano firmando la reforma laboral con (el presidente Mauricio) Macri".



Además, opinó que "la conducción de la CGT no logró el objetivos" y que "los mismos compañeros del triunvirato han dicho que fracasó", por lo que la central necesita una nueva cúpula "que esté al lado de los trabajadores".



Finalmente, el sindicalista señaló que "la única forma que cambiar el modelo económico es a través del voto" y deseó que "ojalá sea un político peronista" el que llegue al Gobierno el año que viene.



"Hay que tener la sabiduría de ver que si este proyecto económico sigue un período más va a terminar con todos los derechos a los trabajadores. Tendríamos que dejar de lado los egoísmos y empezar a trabajar para encontrar al mejor candidato", cerró.



NA