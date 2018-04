Cambiemos hizo el segundo timbreo del año, con mayor presencia en Buenos Aires

Funcionarios y legisladores de Cambiemos realizaron este sábado el segundo timbreo del año en todo el país, con una fuerte participación de los ministros del gabinete nacional y de la provincia de Buenos Aires en municipios del conurbano bonaerense, que son gobernados por intendentes peronistas.El jefe de Gabinete, Marcos Peña, recorrió la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda, donde conversó con los vecinos junto a la senadora nacional Gladys González, quien es oriunda de ese distrito y aspira a ser la candidata de Cambiemos a intendenta en el 2019, por lo que deberá enfrentar al kirchnerista Jorge Ferraresi, quien es el actual jefe comunal.En La Matanza, uno de los principales distritos que Cambiemos pretende ganarle al peronismo, la actividad fue encabezada por los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Jorge Triaca (Trabajo) y Alejandro Finocchiaro (Educación), quien además sería el elegido para ser el candidato a intendente por el oficialismo, según señalaron fuentes partidarias.El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, junto al titular de Trenes Argentinos, Guillermo Fiad, conversaron con vecinos de Berazategui, en el marco del segundo timbreo del año de Cambiemos.En Florencio Varela, otro distrito gobernado por el peronismo, participó del timbreo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien contó en redes sociales que los vecinos se acercaban a conversar sobre la inseguridad y consideró: "Es muy importante el apoyo que nos dan para que día a día sigamos #CambiandoJuntos".A Lomas de Zamora concurrieron el ministro de Justicia, Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, junto a otros funcionarios de esa cartera nacional y el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.En Tigre, la mayor zona de influencia del líder del Frente Renovador Sergio Massa, participaron del timbreo el ministro de Producción, Francisco Cabrera; su par bonaerense Javier Tizado; el presidente de ARBA, Gastón Fossati; el diputado nacional Waldo Wolff y el concejal de Tigre, Segundo Cernadas, quien sería el candidato a intendente de Cambiemos en ese distrito en las elecciones del próximo año.En tanto, el senador nacional Esteban Bullrich -acompañado por el ex titular del PAMI Carlos Regazzoni-, recorrió el municipio de Almirante Brown, donde afirmó que "la fuerza de los vecinos por sus familias y su barrio te llena de orgullo", tras charlar en un pequeño almacén.El subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, estuvo en San Fernando acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, la subsecretaria de Género y Diversidad de la Provincia, Agustina Ayllón; y Agustina Ciarletta, delegada provincial del INADI y concejal de Cambiemos.También en Malvinas Argentinas, se realizó un timbreo en Los Polvorines encabezado por Maxi Cariglino, titular de la Anses local y sobrino del ex jefe comunal Jesús Cariglino, quien pretende volver al poder que perdió en 2015.La relación con los vecinos de Ensenada en el cara a cara lo describió el senador provincial de Cambiemos, Dalton Jauregui, quien contó: "Salen temas como las tarifas y la inseguridad. Pero nuestra consigna es no mentir a la gente", destacó.También se realizaron timbreos en municipios bonaerenses que son gobernados por Cambiemos como Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro y Quilmes, donde dialogaron con los vecinos los intendentes Diego Valenzuela, Jorge Macri, Gustavo Posse y Martiniano Molina, respectivamente.En Córdoba, el presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, recorrió las localidades de Traslasierra y visitó la fábrica de alfajores serranos "Robertito" junto al intendente de Cura Borchero, Gustavo Pedernera.Negri afirmó que "Córdoba fue el puntapié del cambio que hoy se hace fuerte en todo el país. Los cordobeses están convencidos de que Cambiemos es la mejor opción para gobernar la provincia en 2019", remarcó.En la misma jornada, la juventud de Cambiemos realizó un encuentro nacional en el distrito de Quilmes, en el que también participaron Marcos Peña, la mayoría de los ministros y el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, entre otros.