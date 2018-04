Biaggini: la reforma electoral "abre la política a la participación de la gente"

Foto: Archivo

Biaggini participó de la redacción del proyecto que finalmente ingresó al Senado entrerriano y que consta de 190 artículos, y en ese sentido, contó que "un sector importante de la sociedad viene demandando mayores posibilidades de participación y de transparencia en el acto comicial" y que "muchos sectores de la política venían reclamando también que se abra el debate y la discusión al respecto".



"Creo que esto es lo que el gobernador ha realizado enviando a la legislatura un proyecto de reforma del sistema electoral integral, que consta de 190 artículos", indicó a la vez que sostuvo que "esto es una conversación que tiene un grado alto de complejidad".



En ese sentido, explicó que "la reforma que se pretende es una revisión integral del sistema electoral" en el que "la boleta única de papel es un capítulo, un mecanismo, un instrumento de votación que va de la mano de un sinnúmero de instituciones jurídicas que son las que requieren un proceso electoral".



Además, ratificó que la reforma propuesta por el ejecutivo "claramente fortalece los partidos políticos, porque le da a los órganos partidarios y a las juntas electorales partidarias, un sinnúmero de atribuciones, prerrogativas, facultades que los empodera y da la posibilidad a los partidos de gravitar en lo que es el gobierno y la dirección de los procesos de preselección de candidaturas en el ámbito de las PASO".



En esa línea, el secretario de Justicia destacó como un "derecho conquistado" la herramienta de las PASO, "en la que los partidos políticos dirimen sus candidaturas de cara a la ciudadanía", y sostuvo que la reforma electoral va a "empoderar los órganos partidarios, que son los que tienen que conducir ese proceso electoral de preselección de candidaturas".



Por otra parte, recordó que "la crisis de representatividad que tienen los partidos políticos no es solamente propia de Entre Ríos, ni de Argentina, ni de Latinoamérica. Es un problema que existe a nivel mundial", y señaló: "No creo que la boleta única sea el instrumento que dirima el modo en que los partidos políticos reconectarán con la sociedad civil. Pero sí entendemos que la boleta única soluciona otros tipos de problemas".



En relación a eso, Biaggini destacó que, respecto de la boleta sábana, "hay quejas sistemáticas, sobre todo de los partidos con menor estructura política" y señaló que "el sistema de boleta única en papel garantiza que en el cuarto oscuro estén todas las expresiones electorales representadas, sin importan si el partido tiene o no estructura territorial, o fiscales".



"Eso posibilita al ciudadano tener todas las opciones electorales disponibles a la hora de votar, y nos garantiza a todos que el resultado de la elección exprese de mejor modo el verdadero sentir y querer del ciudadano", reiteró.



También valoró los "principios básicos" sobre los que está ordenada la reforma, que tienen que ver "con la democracia, la ciudadanía, la participación igualitaria de todos los partidos, y la paridad de género, que es algo que se está obviando en la discusión pero que significa un paso trascendental en la participación igualitaria de la mujer en la política", y subrayó que "el 50 por ciento de la lista tendrá que estar integrada por varones y mujeres, intercaladas 1 a 1".



Biaggini se refirió al debate de "si la BUP debilita el justicialismo o no" y aclaró que "esa es una especulación política que no podemos hacer como gobierno", porque "no sería bueno enviar una reforma electoral pensando en intereses internos", agregó.



En ese marco, dijo que "lo correcto es pensarlo desde los intereses generales de la ciudadanía" porque "la reforma tiende a favorecer todas las opciones partidarias" y ratificó que "acá no hay especulación política de parte del gobernador".



Y concluyó citando el ejemplo de Santa Fe, donde "había vicios y prácticas bastantes cuestionadas derivado de la instrumentación de un sistema que en Argentina está prácticamente desterrado como es el de la ley de lemas, en el que el candidato más votado, en el caso santafecino, nunca lograba acceder a la primera magistratura de la gobernación en función de todo este sistema de colectora y de votos acumulativos que permitía una ley de lemas". (APF).