Organizaciones se oponen a que se declare a Concordia "Pro Vida" y "Pro Familia"

Luego de que tomara estado público que los representantes de tres credos religiosos ?católico, evangélico y judío- presentarán ante el Concejo Deliberante un expediente para declarar a Concordia "Pro Vida" y "Pro Familia", integrantes de diversas agrupaciones sociales de la ciudad solicitaron a los concejales una reunión para plantear sus argumentos en contra de este proyecto de Ordenanza.Las organizaciones que se hicieron presentes fueron el Colectivo de géneros Concordia, Campaña Nacional por el derecho al aborto seguro,legal y gratuito, Asamblea de mujeres, lesbianas,travestis y trans, Colectivo Basqüadé, Colectivo Militante Oktubre, Asamblea de oyentes de Radio Ciudadana, Resistiendo con aguante.Tras finalizar la reunión, desde las organizaciones sociales destacaron "el ambiente muy agradable en el cual se plantearon las argumentaciones que cada agrupación expuso"."Nos parece muy importante que nos hayan escuchado a nosotras también y que lo hayan hecho con verdadero interés de considerar todas las miradas. Confiamos en que nuestro Concejo Deliberante no alejará a Concordia de la posibilidad de ser algún día una ciudad totalmente inclusiva, y a favor de una vida en la diversidad", agregaron."No pretendemos que se manifiesten a favor de ninguna postura en particular. Solo pedimos que tengan presente que en la Argentina rige un Estado Laico y que para seguir avanzando es necesario que en Concordia se respete", concluyeron.Por su parte, la concejala Julia Sáenz valoró la reunión como "muy productiva". "Hasta algunos concejales manifestaron la apertura que les daba poder escuchar estas posturas. Y lo más importante, es que hubo presencias de todos los bloques", señaló.Los concejales deberán realizar ahora una próxima reunión en comisión, con el fin de socializar el contenido del encuentro de este viernes. Luego de esa puesta en común, deberán decidir si el proyecto llega o no al recinto para ser tratado en votación.