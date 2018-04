La Provincia licitará otras 500 viviendas con recursos propios

"Tomamos esta decisión entendiendo que una gestión de gobierno tiene que preocuparse por la economía y las finanzas, pero fundamentalmente se debe a las personas de carne y hueso que todos los días sufren necesidades, tienen sueños de poder constituir sus familias con un techo propio y esto no puede delegarse", dijo este viernes el gobernador Gustavo Bordet al anunciar en General Campos la construcción de otras 500 viviendas con fondos propios.



"Estamos trabajando en este tipo de políticas públicas con el pleno convencimiento de que si logramos generar un desarrollo humano primero, vamos a tener el desarrollo económico", expresó el mandatario.



En el marco del programa Primero Tu Casa que financia la provincia con fondos propios ya se licitaron 500 viviendas. Sólo resta que se adjudiquen las obras. A su vez, se incorporaron nuevos créditos hipotecarios para construcción de vivienda y personales para familias que cuenten con terreno propio y para ampliación de unidades habitacionales.



Ahora, la provincia pone en marcha una nueva etapa de otras 500 viviendas y lo anunció el mandatario al entregar a 10 familias de General Campos las llaves de sus casas, junto al presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Marcelo Casaretto.



"La necesidad de muchas familias que no han podido acceder a su vivienda es una preocupación que tenemos de manera constante en nuestro gobierno. Por eso, sobre finales del año pasado y viendo que venía muy lento todos los programas nacionales, decidimos lanzar un programa provincial de viviendas, íntegramente con fondos propios. Hacía más de 20 años que el gobierno de Entre Ríos no tenía un plan propio de viviendas", enfatizó el mandatarios.



En ese sentido, detalló que "primero conseguimos los fondos para construir 500 viviendas, pero como el plan nos dio un resultado espectacular, vamos a hacer una segunda etapa y licitaremos 500 soluciones habitacionales más".



"Nosotros no nos podemos desentender como gobierno de las necesidades que nuestros ciudadanos tienen en nuestra provincia, y sobre todo de los sectores que mayor vulnerabilidad tiene: los niños, los ancianos, las personas con discapacidades. Ahí tiene que estar el Estado", remarcó Bordet.



En ese contexto, indicó que "con esos conceptos es que venimos trabajando y lo estamos haciendo de común acuerdo con todos los intendentes del partido político que sean, porque los problemas no tienen una pertenencia partidaria. Los problemas son de todos y nos han elegido para que los resolvamos".



Llegando a 2.000 familias



Por su parte, el titular de IAPV, Marcelo Casaretto, destacó el anuncio de la segunda etapa de 500 viviendas más del programa provincial. "Es una gran satisfacción porque nos permite cumplir el sueño a más familias entrerrianas que lo están necesitando".



Además, detalló que "ya estamos inscribiendo y estamos en condiciones de comenzar con los sorteos de las operatorias 2 y 3 para aquellas familias que cuentan con terreno propio y necesitan construir sus viviendas y para aquellas que ya tienen su casa y necesitan ampliarlas" y agregó: "con esto tenemos un cupo adicional de 500 créditos por cada operatoria".



"Por lo tanto entre las dos etapas de la primera operatoria y las operatorias dos y tres, estaríamos ejecutando 2.000 viviendas antes de fin de año" afirmó y subrayó: "Es un hecho muy importante después de más de 20 años que la provincia no tenía una política propia en esta materia y poder darle respuestas a tantas familias que lo necesitan".