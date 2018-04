Cerró la delegación Paraná de la CNRT

En la delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que funcionaba en la Terminal de Ómnibus de Paraná, trabajaban 11 personas, pero una fue trasladada a Ciudad de Buenos Aires y otra a Santa Fe, por lo que nueve quedaron en la calle.



"Este jueves vino el Subgerente de Fiscalizaciones a llevarse la llave y nos dijo que cerraban, sin más explicaciones", dijo Leonardo Berón, que hace 14 años trabajaba en la CNRT y ya le llegó el telegrama de despido.



Tras el cierre de la delegación de Paraná, abriría una delegación en Concepción del Uruguay con nuevo personal, indicó, aunque no hay certezas al respecto. Y amplió: "En general las delegaciones funcionan donde hay más flujo vehicular, que en este caso es Paraná. Si las sacan es porque no quieren que haya controles a las empresas".



Luego dio cuenta del nivel de abandono que tienen las unidades de transporte: "El material rodante que tienen las empresas es arcaico, no están mantenidos. A su vez, los trabajadores están precarizados y no se respetan sus horarios de descanso", dijo a APF. "Modificación de los puntos de control" Por su parte, desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, dieron cuenta que se encargó a la Universidad Nacional de San Martín un relevamiento de flujo de tránsito de todo el país para mejorar la cobertura de fiscalización automotora del organismo.



Y dieron cuenta que tienen previsto "modificar sus puntos de control. Esta medida se desprende del estudio de flujo de transporte solicitado al Instituto del Transporte, que depende de la Universidad Nacional de San Martín, por parte del máximo organismo de control del transporte, que determinó la importancia de distribuir ordenadamente en el territorio nacional sus fuerzas en pos mejorar los puntos de control, tanto de cargas como de pasajeros".



En este sentido, el director ejecutivo de la CNRT, Pablo Castano, aseguró: "Es necesario alinear la cobertura territorial del organismo a su misión fundamental que es la fiscalización, optimizando los recursos humanos y materiales con un plan de acción escalable dentro del próximo cuatrimestre". Y añadió "Este trabajo mejora estratégicamente y operativamente la cobertura total del país y en particular aquellos puntos donde puede encontrarse transporte ilegal."



La fiscalización del transporte es la función primordial de la CNRT. Es por eso que la actual gestión presta especial atención a las regiones fronterizas del país. Con esta medida se apunta a ampliar las actividades de control del organismo, incrementando el número de vehículos verificados, en particular en zonas de abundante flujo de transporte automotor en sus diversas modalidades.