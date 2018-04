"No se hará ningún ajuste a costa del salario del trabajador", dijo Bordet

Política Agmer convocó a Congreso extraordinario para el jueves próximo en Feliciano

"Hemos hecho una propuesta superadora a todas las anteriores, está en nuestro ánimo llegar a un acuerdo", manifestó este viernes gobernador Gustavo Bordet al hablar con docentes en General Campos.Y reiteró que "tenemos como parámetro que ningún trabajador en la provincia va a tener un incremento salarial inferior a la inflación".Así se expresó el Gobernador ante docentes de Agmer del departamento San Salvador, quienes se acercaron durante su visita a General Campos para entregarle un petitorio, encabezados por la secretaria general Claudia Moren.Asimismo agregó que "en materia salarial, hemos hecho una propuesta superadora a todas las anteriores, está en nuestro ánimo llegar a un acuerdo, tomando como parámetro que ningún trabajador en la provincia va a tener un salario inferior a la inflación. Esto es una base segura para poder seguir avanzando, así que esperemos llegar pronto a un acuerdo. Nosotros vamos a poner de nuestra parte la mejor buena voluntad".Bordet aseguró que "tenemos un diálogo con todas las organizaciones gremiales; respetamos absolutamente la representatividad que tienen los gremios, tanto en el sector docente como en la administración central; es una relación de respeto, de diálogo, para encontrar la soluciones a un tema salarial que hace que sea necesario una recomposición, pero también que no desfinancie los recursos provinciales".En ese sentido, advirtió que "venimos trabajando fuertemente en reordenar financieramente a nuestra provincia, lo estamos logrando, venimos reduciendo en casi la mitad del déficit desde cuando asumimos a dos años a esta parte"."Después veremos cómo nos ponemos de acuerdo en los porcentuales y cómo se irán distribuyendo, pero el diálogo está vigente, hemos hecho una propuesta superadora a todas las anteriores en esta instancia de conciliación obligatoria. Aguardaremos qué evaluación hacen, yo espero que sea positiva por parte de los gremios para poder avanzar, porque más allá de que nos pongamos o no de acuerdo, lo que es imperdonable es que nuestros chicos no tengan clases y esto es lo que a mí como gobernador me preocupa", remarcó.Y agregó: "Mientras nos ponemos de acuerdo nuestros chicos tienen que estar en la escuela, no obstante mientras nos ponemos de acuerdo también hemos dado el 8 por ciento de aumento retroactivo a marzo. Porque la discusión puede seguir, lo que no puede seguir es que el docente o el trabajador público entrerriano pierdan poder adquisitivo. Por eso rápidamente salimos a dar este aumento a cuenta de lo que podamos acordar".