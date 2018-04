ATE pide al Gobierno que la oferta salarial repercuta en los contratados de obra

En una nueva audiencia paritaria, el gobierno provincial brindó respuesta a los pedidos de ATE y UPCN al presentar una mejora en la propuesta del 17%, que además contempla aumento del adicional por riesgo del personal del Ministerio de Salud, que implica alrededor de un 2% adicional al aumento general. Se reafirmó que la propuesta de aumento del mínimo salarial a 13.500 pesos desde marzo y a 15.000 pesos desde julio, implica un 25% de aumento para alrededor del 45% del escalafón general.La inclusión de la cláusula de revisión y el compromiso de un monitoreo permanente del índice de inflación, dispone que las partes vuelven a reunirse en el mes de agosto, salvo que la inflación supere el 17 por ciento antes de esa fecha., pero hizo hincapié en elpara determinar un acuerdo con el Ejecutivo entrerriano."Si bien no era lo que pretendíamos, hubo algunos grados de avance y esto tiene que ver con el otorgamiento establecido por el Ejecutivo que es ese 8% que se percibirá en abril con retroactivo a marzo. Y ayer se ofreció un 9% que se otorgará con los haberes de agosto. También se ofrecieron algunos códigos que serán retocados, como los de Riesgo en salud, lo que lleva a definir el aumento salarial en un 2.6% en el resto de los trabajadores", detalló la gremialista aEn la oportunidad, desde ATE indicaron que los datos precisos respecto a los aumentos en los códigos, serán dados a conocer en el"Si bien vemos con buenos ojos estas modificaciones, lo que nosotros planteamos fuertemente es el, porque no han corregido esta definición y es un punto que creemos, determina el acuerdo que podamos llegar a tener con el Estado provincial", advirtió Lujan.La vocera de ATE Entre Ríos bregó para que "el salario mínimo garantizado de los trabajadores esté dado en todas las situaciones de revista que se tengan, tanto en aquellos que están en planta, como en aquellos que".El sindicato que nuclea a los estatales entrerrianos tiene previsto uny posterior a eso, entre el 25 y 26, ATE Entre Ríos estaría definiendo la aceptación o no de la oferta salarial que hizo el gobierno provincial.En tanto,a partir de las 9 en todo el ámbito provincial.