Municipales de Gualeguaychú piden 30% de suba salarial y el Ejecutivo ofrece 13

Luego de que a fines de marzo el Sindicato de Empleados Municipales pidiera un 30% de aumento salarial con un mínimo garantizado de 11 mil pesos para el primer semestre, el Poder Ejecutivo de Gualeguaychú ofreció un incremento del 13% dividido en tres tramos -7% en marzo, 3% en junio y 3% en agosto- con un mínimo de 9.500 pesos y una cláusula gatillo que compense automáticamente los salarios si la inflación a agosto de 2018 supera el poder adquisitivo.



Esta última oferta del Municipio fue realizada ayer por la tarde y será analizada por la comisión directiva y los delegados del gremio hoy por la mañana, con la intención de volverse a sentar a negociar ese mismo día y tener cerrada la paritaria a más tardar el lunes de la semana que viene.



Sin embargo, según adelantaron a ElDía, los municipales manifestarían su disconformidad a la oferta del 13% y desde la Secretaría de Hacienda argumentaron que la propuesta no es para nada descabellada.



"Como Estado Municipal reconocemos que hay una fuerte inflación que la MNación no está consiguiendo controlar. Según los datos del INDEC, entre enero y marzo inclusive ha habido un 6,7% de inflación, y nosotros estamos proponiendo un 7% a partir de marzo para recomponer la pérdida de poder adquisitivo de la primera parte del año", informó a ElDía Santiago Irigoyen, secretario de Hacienda municipal, quién resaltó también que estos números no contemplan parte del aumento de las tarifas a los servicios que dispuso el Estado Nacional.



Sin embargo, y pese a estos argumentos, los municipales se mantienen firme con el pedido original: "Es el piso mínimo que nosotros manejamos. Actualmente, para no estar por debajo de la línea de pobreza hay que ganar 14.800 pesos, o sea que con el mínimo de 11 mil estamos pidiendo que nos garanticen una cifra que ni siquiera llega a superar la línea de la pobreza", explicó el secretario general del Sindicato de Municipales, Mario López.



Ambas partes tienen intenciones de que las paritarias se cierren lo antes posible, y la mayor razón es la siguiente: estamos en tiempo de descuento para que el Municipio termine las liquidaciones salariales correspondientes al mes de abril, y si al momento del cierre las negociaciones no están concluidas los trabajadores tendrán que esperar un mes más para poder percibir el retroactivo y el incremento.



"Venimos desde septiembre del año pasado con los mismos sueldos, y en todo este tiempo han subido cuatro veces los combustibles, ha aumentado el gas y la luz, que es uno de los temas que más nos preocupa: muchos están cerca del corte de luz y recurren al sindicato porque se les hace imposible pagar las boletas", describió López el presente del sector para justificar el pedido del 30%.



Pero del otro lado, el secretario de Hacienda también argumenta los fundamentos de la propuesta del Municipio: "Tenemos una fuerte voluntad de recomponer el salario del trabajador, pero a su vez tenemos la gran responsabilidad de analizar hasta que porcentaje podemos dar de aumento para tener el Municipio financiera y económicamente estabilizado", analizó Irigoyen y agregó: "Si hubo un 800% de aumento de luz, desde la Secretaría de Hacienda no podemos dar un aumento tal que subsane esta situación en particular, porque tenemos un límite presupuestario y una recaudación mensual que vamos controlando día a día".



"Estamos pasando momentos bastante difíciles, por eso creemos que este 30% no es para nada descabellado, sobre todo porque no llega ni a cubrir todos los efectos que está provocando esta debacle económica en todos los sectores y afectando a todos los trabajadores", justificó el secretario general de los municipales.



"Queremos seguir dialogando y escuchando lo que tienen para decirnos y nosotros a su vez argumentar nuestros puntos cerrar la paritaria. Creo que el porcentaje que piden los trabajadores es parte de un contexto de negociación, porque de lo contrario sería imposible que el Municipio pueda afrontar un aumento salarial del 30%", concluyó el secretario de Hacienda.