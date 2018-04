En Capital Federal realizaron "marcha de las velas" contra el aumento de tarifas

En la primera línea de la columna principal estuvieron los líderes de las organizaciones convocantes Pablo Moyano (Camioneros); Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Pablo Micheli (CTA Autónoma); Daniel Catalano (ATE-Capital) y Omar Plaini (Canillitas).También participaron el presidente del partido MILES, Luis D Elia; el ex abogado de la CGT y actual diputado de Unidad Ciudadana, Héctor Recalde, y los líderes de los metrodelegados, Roberto Pianelli; de los docentes bonaerenses de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, y del gremio de actores, Alejandra Darín.Los dirigentes y varios afiliados de los sindicatos convocantes portaban velas como símbolo de protesta a los aumentos de la electricidad, mientras que la columna principal avanzaba detrás de una bandera con la leyenda "Basta de tarifazos".Los manifestantes se concentraron a las 19:00 frente al Congreso y luego se trasladaron bajando por la Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio y por allí continuaron hasta el Obelisco.Al participar de la marcha, Pablo Moyano cuestionó al Ejecutivo por las subas de las tarifas y a los legisladores oficialistas por no haber dado quórum en el Congreso para debatir los aumentos en una sesión especial en Diputados que finalmente fracasó."Ojala el Gobierno hubiera tenido un poco de sensibilidad para darle un respiro al bolsillo de la gente y después volver a debatir el tema, pero lamentablemente gobiernan para un sólo sector", comentó el dirigente.El referente sindical cuestionó los aumentos de los servicios públicos y advirtió que "cuando el oficialismo quiera avanzar con la reforma laboral", los van "a volver a escuchar en la calle"."Es más fácil aumentar el gas o el transporte que sacarle el impuesto a los bancos o a las mineras", cuestionó Moyano en declaraciones televisivas.Por otra parte, el gremialista criticó "a los diputados del oficialismo que festejaron como si fuera un gol de Messi el hecho de no haber dado quórum" durante la sesión en el Congreso durante la cual se debía debatir los incrementos en las boletas."Creo que con el bochorno en Diputados quedó muy claro que el Gobierno trabaja para un solo sector", cerró.También asistieron a la marcha ciudadanos autoconvocados e integrantes de organizaciones como Suteba, UTE, la Corriente Federal de los Trabajadores, Barrios de Pie, el Partido Obrero y de clubes de barrio.La marcha se concretó un día después de que el debate por el aumento de tarifas entre el oficialismo y las oposición escalara en el Congreso, donde las bancadas no alineadas con el Gobierno buscaron, tanto en Diputados como en el Senado, impulsar medidas para frenar o retrotraer los incrementos.Las organizaciones participantes también habían convocado a un "ruidazo" contra el aumento de tarifas en la noche de ayer miércoles y este jueves realizaron la marcha que fue denominada como una continuación de la movilización del 21 de febrero, en la que confluyeron espacios sindicales y políticos opositores al Gobierno.NA