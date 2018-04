"El desdoblamiento de las tarifas no representa un aporte significativo a la solución de los problemas que ha generado el aumento. Ni para las economías familiares, ni para los pequeños y medianos comerciantes o productores", apuntó Alfonsín.Al respecto, advirtió que "para estas últimas el aumento no es estacional, razón por la cual no es aplicable el desdoblamiento" para evitar picos en las facturas por los aumentos de consumo."Por otra parte, nada se ha resuelto con relación al agua y electricidad. El Gobierno no termina de comprender que es necesario revisar integralmente la políticas tarifarias", señaló.