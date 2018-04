Quintana: "Nuestros socios políticos sabían nuestra política tarifaria"

"Nuestros socios políticos sabían nuestra política tarifaria se las explicamos a ellos y en las audiencias públicas. Lo que pasa ahora con los precios no hace más que responder a la fórmula establecida y a la escalera de quita de subsidios planteada", afirmó Quintana.Consideró de todos modos que "no tienen que asustar los matices" de opiniones y confirmó que en las últimas horas habló con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.En declaraciones publicadas por el diario La Nación, Quintana dijo: "Estamos dispuestos a escuchar cualquier alternativa sin desconocer que lo que tenemos que hacer es resolver el déficit fiscal. Lo que hagamos más lento por un lado tendrá que ser más rápido por el otro. Las propuestas tienen que tener madurez y sensatez fiscal".Agregó que seguirán ese camino "aun cuando critiquen el gradualismo por izquierda y por derecha"."Los cuatro motores de la inflación se están acabando; uno es las tarifas, otro es la emisión espuria de dinero por parte del Central -agregó-. El tercero que es el tipo de cambio; flexible no debería ser objeto de procesos inflacionarios y la inercia inflacionaria se resolverá mirando en las paritarias la inflación futura y no la pasada".